Wie umweltschädlich ist die Herstellung von E-Auto-Batterien?

"Die Automobilhersteller sind sich durchaus bewusst, dass darauf geschaut wird, wo die Rohstoffe herkommen", sagt Johannes Betz vom Öko-Institut e.V. Er hat verschiedene Studien zu Umweltfragen der Elektromobilität durchgeführt. Bekannt sind dadurch etwa Probleme wie der schlecht regulierte Kobalt-Abbau in Kongo oder der hohe Wasserverbrauch bei der Lithium-Gewinnung in Südamerika.

Nach Recherchen zur offenbar schmutzigen Kobalt-Gewinnung in Marokko bei einem Zulieferer von BMW stellt sich einmal mehr die Frage, ob und wie sich Batterien für Elektrofahrzeuge umweltschonend herstellen lassen.

Laut Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung steht der Verdacht im Raum, dass der marokkanische Bergbaukonzern Managem beim Abbau von Kobalt große Mengen giftiges Arsen in die Umwelt gelangen lässt. BMW hat gegenüber BR24 erklärt, "gemäß internen Richtlinien und gegebenen Sorgfaltspflichten hat die BMW Group unmittelbar Untersuchungen gestartet und unseren Lieferanten Managem zu einer Stellungnahme aufgefordert. Sollte ein Fehlverhalten des Lieferanten tatsächlich nachgewiesen werden, wird die BMW Group selbstverständlich unverzügliche Abhilfemaßnahmen seitens des Lieferanten einfordern."

Mehr Fahrzeuge bedeuten mehr Umweltbelastung

Ein direkter Vergleich der kompletten Umweltbilanz von Verbrennern und E-Autos sei nicht möglich, erklärt Johannes Betz. Denn in Autobatterien, Karosserien, Motoren oder auch Reifen stecken teils dieselben problematischen Materialien. Bekannter sind etwa Graphit oder Kobalt als Bestandteil von Akkus. Der Ressourcenverbrauch für die E-Mobilität steigt rasant: 15 Millionen Elektroautos sollen bis 2030 allein auf deutschen Straßen unterwegs sein und mindestens 30 Millionen E-Fahrzeuge in der EU. Der Bedarf an Batterien ist enorm, für die Umweltbilanz gelten gerade sie als heikel.

Rohstoffgewinnung schadet der Umwelt

Studien gehen davon aus, dass nach starken Zuwachsraten beim Rohstoffbedarf für die Batterien der Elektrofahrzeuge ein Peak erreicht wird. Nach heutigen Prognosen soll dann der Ressourcenverbrauch für die Elektromobilität zurückgehen. Anders als verfeuerte fossile Energieträger wie Diesel und Benzin bleiben die wertvollen Metall-Bestandteile der Autobatterien erhalten und können recycelt werden, betont Betz: "Bei Graphit ist man gerade dran, Lithium wird auch bisher wenig bis gar nicht recycelt, die Verfahren sind aber im Aufbau. Jetzt gibt es in der EU tatsächlich Zielwerte, die nach und nach erhöht werden, was die spezifische Rückgewinnung nicht nur von Lithium, sondern auch von Kobalt und Nickel und Kupfer vorschreibt." Er verweist auf die neue EU Batterie-Verordnung. Ihre Vorgaben sollen die Kreislaufwirtschaft ankurbeln und die heimische Produktion auch unabhängiger machen von außereuropäischen Rohstofflieferungen aus Ländern wie Russland oder China.

Bei den Auto-Herstellern wächst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, ohne E-Mobilität sind die Klimaziele nicht zu erreichen. "Die Menge an Erdöl, die wir dadurch einsparen, dass wir auf Elektroautos umsteigen, ist gewaltig", sagt Betz und er betont, die Erdölproduktion führe zu dramatischen Umweltbelastungen, wie beispielsweise der Ölverschmutzung in Nigeria.

Rohstoffgewinnung schadet der Ökobilanz

Die meisten Elektrofahrzeuge haben heute Lithium-Ionen-Akkus an Bord. Ein entscheidender Teil des Lithiums für die Stromspeicher stammt aus Südamerika. Um das Alkalimetall zu gewinnen, wird salzhaltiges Grundwasser an die Oberfläche gepumpt. Dort verdunstet das Wasser und ein Salzgemisch mit hohem Lithium-Anteil bleibt zurück. Die Herstellung von einem Kilogramm Lithium verbraucht mehrere hundert Liter Wasser, langfristig kann der Trinkwasserspiegel rund um die Fördergebiete sinken. Mit wesentlich weniger Wasser kommt Australien aus, der größte Lithium-Produzent weltweit fördert in großen Minen Lithium-Erz.

In Lithium-Ionen-Akkus stecken weitere gesundheitsgefährdende Stoffe - wie Nickel und Kobalt. Kobalt in Afrika teils unter menschenverachtenden Bedingungen abgebaut, bei der Produktion entsteht u.a. Arsen, das Böden und Trinkwasser belastet. Bergbau bedeutet stets Eingriffe in die Natur, technisch wäre eine Schadensbegrenzung aber oft möglich. Südamerikanische Förderländer eine gemeinsame Richtlinie zur wasserschonenderen Lithium-Produktion vereinbart.

Alternative Batterien nehmen Fahrt auf

Akkus bestehen zum Großteil aus Aluminium, Lithium macht nur etwa 2 Prozent aus. Es gibt aber auch neue Alternativen. Batterieproduzenten haben bereits den Kobalt-Anteil in Lithium-Ionen-Akkus deutlich reduziert.

Einige Fahrzeughersteller setzen sogar kobalt- und nickelfreie Technologien ein: etwa Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Diese Zellen haben zwar eine geringere Energiedichte, aber reagieren robuster. Weil in einen Akku mehr Zellen verbaut werden können, gleicht das die Nachteile ein Stück weit aus.

Auch Lithium lässt sich ersetzen, durch die Natrium-Ionen-Technologie. Natrium ist preisgünstig und etwa als Bestandteil von Meersalz unbegrenzt verfügbar. Die Natrium-Ionen-Batterien haben aber ebenfalls weniger Speicherkapazität. Prof. Maximilian Fichtner, Direktor von CELEST, einer Forschungsplattform für elektrochemische Energiespeicherung, erklärt aber, es sei zu erwarten, dass die Natrium-Ionen-Technologie in den kommenden Jahren durchaus noch leistungsfähiger werden wird.

Wenn es auf Größe und Gewicht der Akkus ankommt, setzen Forschende auch auf Magnesium. Der Rohstoff kommt in Deutschland in großen Mengen vor. "Ein sehr interessantes Material, was die theoretische Energiedichte betrifft, aber mit noch sehr vielen Fragezeichen", erläutert Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens vom Direktorium des Helmholtz-Instituts Ulm, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von neuen Batteriekonzepten beschäftigt. Bis zu marktreifen Magnesium-basierten Fahrzeug-Akkus werde es deshalb noch eine Weile dauern.

Wie umweltverträglich und nachhaltig die Batterieproduktion ist, hängt jedoch nicht nur von den Substanzen ab, die in den Stromspeichern stecken.

Batterien lassen sich klimaschonend fertigen

Zum Ressourcenverbrauch zählt auch der Flächenverbrauch. Weiträumige Baumaßnahmen versiegeln den Boden für neue Batteriefabriken, wie etwa beim geplanten BMW-Werk in Niederbayern. Momentan entstehen weltweit riesige Fabriken für Fahrzeug-Akkus. Mit welchem Strom sie arbeiten, entscheidet dabei über den CO2-Fußabdruck der Technologie, denn die Batteriefertigung ist sehr energieintensiv. Ein hoher Anteil erneuerbarer Energie aus Wind-, Solar- oder Wasserkraftanlagen verbessert die Klimabilanz der Elektromobilität. Je größer aber der Anteil von Kohle, Gas oder Öl für die nötige Stromerzeugung ist, desto mehr Kilometer muss ein Elektroauto fahren, bevor es vergleichbare Verbrenner in der CO2-Bilanz hinter sich lassen kann.

Zum Hören: Schmutzige Kobalt-Gewinnung - Vorwürfe gegen BMW-Zulieferer