Der Verbrennungsmotor: Noch kein Auslaufmodell

Doppelstrategie der Chinesen

Bis mindestens 2060 darf in China weiterhin mit fossilen Antrieben gefahren werden. Die kommunistische Regierung will die CO2-Neutralität bis dahin durch ein Miteinander der Antriebsarten erreichen. Nachbar Japan hat bislang noch kein Ausstiegsdatum genannt.

Auf anderen Kontinente wie Südamerika oder Afrika sind bislang überhaupt keine Ausstiegsdaten in der Diskussion. Solche Märkte lassen Hersteller sicher nicht unbedient. So investiert selbst der sich elektroaffin gebende VW-Konzern in Südamerika in neue Biosprit-Motoren. Diese Plan-B-Strategie zur reinen E-Mobilitätsfertigung fährt auch BMW. Zwar wird 2024 der letzte Verbrennungsmotor im Münchner Stammwerk gebaut und die Produktion auf Elektroautos umgerüstet. Doch die Verbrenner-Produktion läuft dann noch in Österreich, Großbritannien und China für den Weltmarkt weiter.

Auch Nutzfahrzeughersteller wie Deutz-Vertriebschef Markus Müller haben sich eindeutig positioniert. Bei Motoren über 100 kW Leistung erteilt Deutz Elektromotoren eine klare Absage. Diese seien "weder in Sachen Systemkosten noch im täglichen Einsatz sinnvoll einsetzbar", so Müller zu Focus online.

3. Die Verbrenner-Technik entwickelt sich weiter

Die als weitgehend ausgereizt geltende Verbrenner-Technologie könnte nochmals einen Sprung zu höherem Wirkungsgrad und sauberer Emission machen. Die neue Abgasnorm Euro-7, die Motorenforscher wie Prof. Thomas Koch unter Emissionsgesichtspunkten als nur noch "punktuell verbessernd" betrachten, wird beispielsweise von BMW ehrgeizig erfüllt. Wie das Handelsblatt berichtet, soll sogar eine ganz neue Verbrenner-Architektur kommen, die Geländewagen der X-Reihe bis weit ins kommende Jahrzehnt mit Diesel- und Benzinmotoren baut.

BMW ließ eine BR24-Anfrage dazu unkommentiert und verweist auf seine flexiblen Fertigungskonzepte, für die exemplarisch der BMW X1, die neue 5er-Reihe und die 7er-Reihe stehen, die seit 2022 mit allen Antriebsformen am Markt seien. Auch Nutzfahrzeughersteller Deutz sieht beim Verbrenner noch viel Entwicklungspotenzial und verweist auf Verbesserungen beim Wirkungsgrad, insbesondere bei größeren Motoren. Tatsache ist: Beim jährlichen Wiener Motorensymposium, dem Insider-Treffpunkt der Motorenwelt, wurden bereits Aggregate mit fast 50 Prozent Wirkungsgrad vorgestellt, was Verbräuche von unter fünf Litern auf 100 Kilometer realistisch macht.

Fazit: Miteinander von Verbrenner und Elektromotor wahrscheinlich

Eine exklusive Berechnung der "Auto Zeitung" hat ergeben, dass von den Verbrennerverboten der EU 2035 ein Verkaufsvolumen von lediglich 23 Millionen Neufahrzeugen betroffen ist. Rund 41 Millionen hingegen können weiter als Verbrenner oder Hybrid in den Markt kommen. Dies zeigt deutlich, dass rein europazentrierte Prognosen zu Fehlannahmen führen.

Auch rein Pkw-bezogene Betrachtungen sind irreführend. Denn im Nutzfahrzeugbereich ist ein baldiges Ende des Verbrenners noch weniger wahrscheinlich.

Schließlich bedeutet auch das Ende der Verbrenner-Entwicklung in Europa nicht das weltweite Aus für die technische Weiterentwicklung des Ottomotors. Es könnte sogar sein, dass die Welt in Zukunft Benzin-, Diesel- oder Hybridantriebe von chinesischen Herstellern kauft, die in europäischen Fabriken produziert werden.