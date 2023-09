BMW investiert 100 Millionen in Batterietestzentrum

Der Automobilkonzern BMW baut an seinem Standort in Wackersdorf ein neues Batterietestzentrum auf und investiert dafür insgesamt 100 Millionen Euro.

WAA-Halle wird umgebaut

BMW baut dafür eine Halle um, die in den 1980er Jahren für die damals geplante atomare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) errichtet worden war. Diese böte wegen der 100 Zentimeter dicken Außenwände ideale Voraussetzungen. So sei darin eine konstante Innentemperatur von 15 Grad Celsius gewährleistet - laut BMW "perfekte Testbedingungen".

Investitionen fließen vor allem in speziellen Prüfstand

In Wackersdorf sollen künftig Hochvoltbatterien und andere E-Antriebs-Komponenten geprüft werden. Die Investitionen fließen vor allem in die Technik für einen Prüfstand. Auf diesem können in verschiedenen Entwicklungsstadien Dauer-Belastungstests für die Beanspruchung im Verkehr oder beim Be- und Entladen durchgeführt werden.

So können die Batterien unter anderem mit sogenannten Shakern Vibrations- und Schocktests unterzogen werden. Solche Tests sind auch für die Zulassung von Elektrofahrzeugen in verschieden Ländern notwendig. Mitte 2024 soll ein erster Teilbereich in Betrieb gehen.

Bürgermeister froh über Investitionen in Standort Wackersdorf

Der Wackersdorfer Gemeinderat hatte dem Bauantrag für das Batterie-Testzentrum im Juni zugestimmt. Bürgermeister Thomas Falter sprach damals im BR von einer positiven Entwicklung für Wackersdorf und einem klaren Zeichen für den Standort.

Weitere Standbeine am BMW-Standort Wackersdorf sind die Rolls-Royce Türenfertigung, die Auslandsversorgung, Materialsteuerung und die Cockpitfertigung. Letztere produziert Instrumententafeln der BMW 3er Baureihe. Die Fertigung ist laut Konzern bis in die 2030er Jahre hinein abgesichert.