Scharfe Kritik an Greta Thunberg nach Pro-Palästina-Auftritt

Die Äußerungen seien nicht nur bedrückend, sondern "absolut unanständig": Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat die öffentliche Parteinahme der Klimaaktivistin Greta Thunberg für die Palästinenser bei einer Demonstration in Amsterdam scharf verurteilt. "Greta Thunberg missbraucht an dieser Stelle das absolut notwendige und richtige Anliegen des Klimaschutzes für eine einseitige Position zum Israel-Palästina-Konflikt."

Lang warf Thunberg vor, die Täter nicht zu benennen und die Gräueltaten der Hamas nicht zu verurteilen. Man könne beinahe sagen, dass sie "am Ende Täter und Opfer vertauscht" und dass Thunberg "das Existenzrecht Israels zur Seite wischt".

Thunberg als Gesicht der Klimabewegung "diskreditiert"

Auf eine Frage nach wiederholten Wortmeldungen Thunbergs zum Thema bekräftigte Lang: "Tatsächlich hat sie sich als Gesicht der Klimabewegung durch diese Aussagen diskreditiert. Ich glaube, das ist klar." Jugend- und Klimabewegungen müssten nicht zu jedem Thema immer Position beziehen. "Aber es muss eine Klarheit über grundlegende Werte geben. Und zu diesen grundlegenden Werten gehört auch der Schutz von Jüdinnen und Juden."

Thunberg hatte 2018 als Teenagerin in Schweden mit ihrem "Schulstreik fürs Klima" die globale Bewegung Fridays for Future ins Rollen gebracht und galt über Jahre als prägende Figur der Aktivisten. Am Montag gingen die deutschen Aktivisten von Fridays for Future erneut deutlich auf Distanz zu Thunberg und erklärten: "Fridays for Future in Deutschland agiert als eigenständige Organisation und ist schon lange über Greta als Person herausgewachsen." Die Prozesse auf internationaler Ebene habe man schon länger ausgesetzt.

Eklat nach Pro-Palästina-Auftritt bei Demo in Amsterdam

Thunberg hatte sich bei einer Klimakundgebung am Sonntag in Amsterdam geäußert. Mit einem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals sagte sie bei einer per Livestream übertragenen Kundgebung in Amsterdam, die Klimaschutzbewegung habe die Pflicht, "auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen".

Während der Veranstaltung erschien ein Mann vor laufenden Kameras auf der Bühne und rangelte mit der Klimaaktivistin um das Mikrofon, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist: "Ich bin für eine Klimademonstration hierhergekommen, nicht, um politische Ansichten zu hören", sagte der Demonstrant, der anschließend unter Buhrufen abgeführt wurde.

Kurz darauf skandierte Thunberg mehrfach: "No climate justice on occupied land." (deutsch: "Auf besetztem Land gibt es keine Klimagerechtigkeit.") Sie spielte damit offenkundig auf die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete an. Nach einer ähnlichen Aktion im vergangenen Monat war Thunberg bereits dafür kritisiert worden, dass sie die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1.200 Toten nicht gesondert erwähnt hatte.

"Umgang mit Klimaaktivisten auf der Bühne einfach unterirdisch"

Großes Bedauern äußerte auch die ehemalige Grünen-Vorsitzende Simone Peter. Die Leiterin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie schrieb im Onlinedienst X, ehemals Twitter: "Greta Thunberg hat eine globale Klimabewegung initiiert, die nicht mehr zu stoppen ist, denn die Klimakrise bedroht uns alle. Wie bitter, dass sie sich mit ihrer Israel-Haltung komplett diskreditiert. Und der Umgang mit dem Klimaaktivisten auf der Bühne ist einfach unterirdisch."