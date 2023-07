Wetter in Bayern: Sonne, tropische Hitze und Unwetter

Nach der teils extremen Hitze am Sonntag begann die neue Woche ein bisschen gemäßigter mit Tageshöchsttemperaturen von "nur" knapp über der 30-Grad-Marke. Für den weiteren Wetterablauf gilt: Nach der Hitze ist vor der Hitze. Erneut schafft es nämlich spanische Heißluft bis nach Bayern vorzudringen.

So erwartet uns am Dienstag vielerorts wieder große Hitze. Sogar in unserer "Sommerfrische" - dem Landkreis Hof - klettern die Temperaturen über 30 Grad. Und in der Spitze werden es dann an den üblichen Hotspots wie dem fränkischen Flachland oder an der Donau rund um Regensburg wohl an die 36 Grad.

Wie wird das Wetter in Ihrer Region? Aktuelle Informationen finden Sie hier

Luft aus Spanien lässt den ganzen Freistaat schwitzen

Dabei fällt bei den Detailprognosen auf, dass diesmal der bayerische Süden in puncto Tropenhitze mit den nordbayerischen Niederungen gleichziehen kann. Das ist ungewöhnlich, bewahrt die vergleichsweise hohe Meereshöhe den Süden doch meist vor extremer Hitze.

Der Grund wird ersichtlich, wenn man die sogenannten Luftmassentrajektorien für den morgigen Tag berechnet. Da zeigt sich, dass die Herkunft der Luft, die morgen Franken und die Oberpfalz erreicht, der Norden Spaniens ist. Schwaben, Oberbayern und Niederbayern dagegen werden von andalusischer Heißluft aus dem Süden Spaniens überflutet. Deshalb erwarten die Experten auch in der Nähe der Alpen deutlich mehr als 30 Grad - in der Landeshauptstadt sollen es 36 Grad werden.

Heftige Gewitter bringen Abkühlung

Zum Glück ist die neue Hitzewelle aber eine Eintagsfliege. Bereits in den Abend- und vor allem in den Nachtstunden zum Mittwoch wird Bayern von Baden-Württemberg her von teils heftigen Gewittern mit der Gefahr von Wolkenbruch, Sturmböen und Hagel überquert.

Der Mittwoch beschert uns dann tagsüber eine bunte Mischung aus Sonne, Wolken sowie teils kräftigen Schauern und Gewittern.

Am Donnerstag ist Bayerns Wetterküche zweigeteilt: Im Süden bleibt es wechselhaft mit Schauern und Gewittern, in Franken und der Oberpfalz dagegen beruhigt sich die Atmosphäre und das Wetter wird wieder freundlicher. Dabei liegen die Tageshöchsttemperaturen wie am Mittwoch im erträglichen Bereich von etwa 23 bis 28 Grad.

Am Wochenende fällt die 30-Grad-Marke wieder

Zum Wochenende hin steigt der Luftdruck und es wird besonders am Freitag und Samstag recht sonnig. Leider steigen auch die Temperaturen wieder an: Am Freitag werden hier und dort, meist streckenweise an Main und Donau, wieder 30 Grad erreicht. Am Samstag erwarten uns dann in ganz Bayern schweißtreibende 30 bis 33 Grad.

Am Sonntag gibt’s bei großer Schwüle und maximal 28 bis 32 Grad voraussichtlich mehr Wolken und auch örtliche Schauer und Gewitter - den Kampf um die himmlische Vorherrschaft kann die Sonne aber noch meist für sich entscheiden.

Vor allem in Franken droht Dürre

Zum Schluss ein sorgenvoller Blick auf die derzeitige Trockenheit im Freistaat. Der aktuelle Dürre-Index des amtlichen Bayerischen Niedrigwasser-Informationsdienstes weist Franken und die Oberpfalz samt dem Bayerischen Wald als besonders dürregefährdet aus, in weiten Teilen Mittelfrankens herrscht sogar eine "extreme Dürre".

Blicken wir auf die zu erwartenden Regenmengen dieser Woche in Bayern, zeigt sich, dass uns das Thema Trockenheit und Dürregefahr wohl noch länger beschäftigen wird: Ausgerechnet für den ausgetrockneten bayerischen Norden erwarten die Modelle keine nennenswerten Mengen.