38-Grad-Rekord am Sonntag - Leichter Temperaturrückgang erwartet

38,0 Grad Celsius - der bisherige Spitzenwert in diesem Jahr. Aufgestellt hat ihn am Sonntagnachmittag das baden-württembergische Waghäusel-Kirrlach im Landkreis Karlsruhe, so die Angabe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart nach vorläufigen Daten. Das unterfränkischen Kitzingen konnte mit 37,8 Grad im Schatten fast mithalten.

Vielerorts in Deutschland weit über 30 Grad - kein Allzeitrekord

Werte über 35 Grad waren am Sonntag keine Seltenheit, etwa in Mannheim (37,6 Grad), Freiburg (36,2 Grad) oder Stuttgart (36,1 Grad). Vom DWD in Offenbach hieß es ergänzend, dass das Thermometer auch in anderen Teilen Deutschlands sehr hohe Werte zeigte, zum Beispiel in Frankfurt am Main 36,6 Grad oder in Köln 35,9 Grad.

Trotzdem ist der deutsche Temperaturrekord von all diesen Werten noch ein Stückt entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen.

Prognose für Bayern: Weiter sehr warm, einige lokale Gewitter

In der Nacht zum Montag soll es dem DWD zufolge teils wolkig, teils klar werden. Die Luft kühlt sich kaum ab, in den großen Städten und am Untermain sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, sonst liegen sie nachts zwischen 19 und 13 Grad.

Auch am Montag soll es in den meisten Regionen Bayerns mehr Sonne als Wolken geben. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 28 und 34 Grad. Einzelne Schauer und Gewitter ziehen von Westen nach Osten, sie treffen aber nur wenige Gebiete. In der Nacht zum Dienstag soll es wechselnd bis gering bewölkt und meist trocken sein.

Weiter hohe Waldbrandgefahr

Der DWD rechnet weiterhin mit einer hohen Waldbrandgefahr in weiten Teilen Bayerns. Allein im Landkreis Schwandorf wurde die Feuerwehr am Wochenende zu acht Wald- und Flächenbränden gerufen, wie der örtliche Kreisbrandmeister mitteilte. In Hofheim in Unterfranken brannte am Sonntag ein Mähdrescher aus und das Feuer griff auf ein Feld in der Nähe eines Waldes über. Die Einsatzkräfte benutzten unter anderem einen Löschhubschrauber, wie die Polizei berichtete. Im oberfränkischen Stockheim drohte ein Feuer am Sonntagnachmittag auf einen Wald überzugreifen.

Mit Informationen von dpa