Trockenheit in Bayern: extrem und außergewöhnlich

Ein aktuelles Bild in Bayern: Wo sonst grüne, saftige Wiesen zu sehen sind, ist das Gras braun und vertrocknet. Gartenbesitzern, Förstern und Landwirten macht die anhaltende Trockenheit zu schaffen. In Lindau am Bodensee hilft bereits die Feuerwehr, die Bäume zu gießen. Vor allem junge Bäume leiden unter der Hitze und Trockenheit. Vor allem in Nordbayern ist das Wasser nach wie vor knapp. Die Gemeinde Berg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat nun reagiert und als erste bayerische Gemeinde ein Bewässerungsverbot ausgesprochen. Hintergrund ist nicht nur der Wassermangel, sondern auch laufende Arbeiten zur Neufassung der Quelle Hausheim. Mit der Maßnahme will die Gemeinde die Grundversorgung mit Trinkwasser sicherstellen.

Extreme Dürre in großen Teilen Bayerns

Seit Jahren sind die Sommer zu trocken. "Jetzt wiederholt sich diese Situation, die wir seit 2018 mit Ausnahme von 2021 praktisch in jedem Jahr gesehen haben", sagt Prof. Dietrich Borchardt, Hydrobiologe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Magdeburg.

Diese Aneinanderreihung so vieler Trockenjahre, die im Grunde genommen eine zusammenhängende Dürreperiode bildeten, sei ungewöhnlich. Der Regen und die Gewitterschauer in den vergangenen Tagen reichen bei weitem nicht aus, um die Trockenheit auszugleichen. Sie sind regional, aber auch sehr unterschiedlich.

Seit 40 Tagen kein Regen in mittelfränkischen Regionen

Daten des Niedrigwasser-Lageberichts Bayern zeigen: Knapp die Hälfte der oberflächennahen Messstellen und Quellen weisen niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände auf. Das bayerische Landesamts für Umwelt (LfU) warnt: die Lage hat sich verschärft, da die Trockenperiode seit Mitte Mai anhält.

So zeigt der LfU-Lagebericht: In den mittelfränkischen Städten Weißenburg und Feuchtwangen hat es seit 40 Tagen nicht mehr geregnet. Nicht viel besser sieht es im Süden Bayerns aus. Auch hier werden vermehrt niedrige bis sehr niedrige Grundwasserstände gemessen. In Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg und in Gilching im Landkreis Starnberg hat es seit 35 Tagen nicht mehr geregnet.