Faktenfuchs: Sind geschlossene Fensterbei Hitze gefährlich?

"Was wir tun können, um uns besser vor Hitze zu schützen", so oder so ähnlich beginnen viele Artikel und Medienbeiträge in diesem Sommer. Empfohlen wird meist, dass Menschen in der heißen Tageszeit körperliche Aktivitäten vermeiden, viel Trinken und Schatten aufsuchen sollen. Häufig wird auch empfohlen, nur frühmorgens und nachts die Wohnung zu lüften. Argumentiert wird meist damit, dass die warme Luft von außen dann gar nicht in die Wohnung eindringen könne.

Auch ein solcher Beitrag der WDR-Wissenssendung Quarks wurde auf Twitter diskutiert. Reichweitenstarke Nutzer behaupteten, dass dieses "Nichtlüften töten" würde und bezeichneten den Tipp als "gerade zu kriminell" (sic!). Behauptet wird, dass die Menschen so am Hitzetod sterben würden, weil nicht nur die Lufttemperatur ausschlaggebend dafür sei, sondern auch die Luftfeuchtigkeit in einem Raum, die Sauerstoffarmut und das Fehlen von Wind respektive einem "Durchzug".

Was stimmt tatsächlich? Ist es wirklich gefährlich, die Fenster tagsüber geschlossen zu halten? Um das zu klären, hat der #Faktenfuchs mit einem Arzt und mehreren Wissenschaftlern gesprochen.

Ein Mensch erzeugt stündlich 100 Watt Energie

Um dieser Frage nachzugehen, muss man sich zuerst mit der Körpertemperatur eines Menschen beschäftigen. Diese beträgt normalerweise zwischen 36 und 37 Grad Celsius. Sie variiert zwar, passt sich aber nicht an das lokale Klima an.

Laut einer Studie der Universität New South Wales in Sydney erzeugt ein ruhender menschlicher Körper circa 100 Watt Stoffwechselwärme pro Stunde. Wie eine Glühbirne muss auch der menschliche Körper kontinuierlich Wärme abgeben, um nicht zu überhitzen und seine Temperatur konstant zu halten.

Wenn es wärmer oder gar heiß wird, fängt der menschliche Körper an zu schwitzen. Das Verdunsten des Schweißes erzeugt Kälte und kühlt den Körper. Das funktioniert, weil Wasser, wenn es verdunstet, eine "enorme Wärmemenge mit dem Dampf mitnimmt", schreibt Andrew Dessler auf Twitter. Dessler ist Professor für Atmosphärische Wissenschaften an der Texas A&M Universität und Lehrstuhlinhaber für Geowissenschaften.

Ihm zufolge müsste der Körper sekündlich 0,04 Gramm Schweiß verdampfen, um die 100 Watt an Wärme an die Umwelt abgeben zu können und bilanziert: "Das heißt, dass man an sehr trockenen Orten wie Phoenix bei 48,8 Grad Celsius überleben kann, weil man wie verrückt schwitzt und der Schweiß leicht verdampfen und dem Körper viel Wärme entziehen kann."

Luftfeuchtigkeit ist wichtig für Kühlfunktion des Körpers

Damit Schweiß überhaupt verdampfen, und dadurch den Körper kühlen kann, ist es wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit um den Menschen herum nicht zu hoch ist. Was das in der Praxis heißt, erklärt Hans-Guido Mücke von der Fachgruppe Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung beim Umweltbundesamt im Gespräch mit dem #Faktenfuchs: "Grundsätzlich ist trockene Hitze mit geringer Luftfeuchte leichter und besser erträglich als feucht-heiße Luft."

Doch auch an kühleren Tagen könne eine zu hohe Luftfeuchtigkeit problematisch werden, sagt Professor Martin Scherer, Institutsdirektor des Zentrums für Psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf: "Auch an kühleren Tagen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, sind Menschen oft belastet." Ihm zufolge sollte die Luftfeuchtigkeit deutlich unter 50 beziehungsweise 60 Prozent liegen.

In den Behauptungen, die der #Faktenfuchs prüft, wird verbreitet, dass ein geschlossenes Fenster bei Hitze die Luftfeuchtigkeit im Raum derart erhöht, dass die Menschen darunter leiden oder gar sterben. Klimaforscher Dessler schreibt dem #Faktenfuchs dazu: "Wenn es in der Wohnung eine Quelle für Wasserdampf gibt (z. B. Menschen, die ausatmen), kann die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung im Vergleich zu draußen ansteigen." Ihm zufolge erhöht sich die spezifische Luftfeuchtigkeit in gut abgedichteten Räumen, wenn sich Menschen in diesem aufhalten.

Kann Lüften die Luftfeuchtigkeit in einem Raum senken?

Da sich die Behauptungen auf Hitze im Sommer beziehen, ist zuerst zu klären, warum die Luftfeuchtigkeit im Sommer anders ist als in anderen Jahreszeiten. "Im Sommer ist es normal, dass der Wassergehalt in der Luft höher ist als im Winter, da Luft mit steigender Temperatur mehr Wasser speichern kann", teilt Martin Wenning, Diplom-Bauingenieur und Leiter der Bauphysik bei TÜV Süd, dem #Faktenfuchs mit. "Um ein Grad erwärmte Luft kann circa sieben Prozent mehr Feuchtigkeit speichern", erklärt Wenning.