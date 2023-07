Bayern stöhnt unter Hitze – Warnung vor schweren Unwettern

Auch am Wochenende wieder große Hitze in Bayern

Am Mittwoch halten sich die Gewitter und Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der DWD rechnet mit etwas geringeren Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad Celsius. Am Donnerstag ist Bayerns Wetterküche zweigeteilt: Im Süden bleibt es wechselhaft mit Schauern und Gewittern, in Franken und der Oberpfalz dagegen beruhigt sich die Atmosphäre und das Wetter wird wieder freundlicher. Dabei liegen die Tageshöchsttemperaturen im erträglichen Bereich von etwa 23 bis 28 Grad.

Zum Wochenende hin steigt der Luftdruck und es wird besonders am Freitag und Samstag recht sonnig. Schon am Freitag werden hier und dort, meist streckenweise an Main und Donau, wieder 30 Grad erreicht. Am Samstag erwarten uns dann in ganz Bayern schweißtreibende 30 bis 33 Grad. Am Sonntag gibt es bei großer Schwüle und maximal 28 bis 32 Grad voraussichtlich mehr Wolken und auch örtliche Schauer und Gewitter.