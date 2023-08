Deutscher Wetterdienst warnt vor Hochwasser in Teilen Bayerns

Nach den schweren Unwettern in der vergangenen Woche und am Wochenende hält der Dauerregen im Süden Bayerns weiter an. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor andauernden Niederschlägen in der Südhälfte des Freistaats und in der Oberpfalz. Die Regenfälle an den Alpen seien extrem ergiebig.

In einigen Kommunen warnen die Wasserwirtschaftsämter vor Hochwassergefahr: Betroffen sind demnach die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Landkreis Rosenheim. Auch für Passau gibt es eine Hochwasser-Vorwarnung.

Ausuferungen der Donauzuflüsse - Meldestufe zwei bei der Paar

Aktuell führt die Donau besonders viel Wasser und es kommt bereits zu Ausuferungen und Überschwemmungen der südlichen Donauzuflüsse.

Für die Paar, die ein rechter Nebenfluss der Donau ist, bedeutet die Wetterlage etwa, dass sich der Pegel der Messstelle Mühlried bis auf weiteres im Bereich zwischen Meldestufe eins und zwei bewegt. Insgesamt gibt es vier Meldestufen. Stufe zwei bedeutet, dass Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen zu erwarten sind.

Am Pegel Manching/ Paar bleibt der Wasserstand unterhalb des Meldebeginns, ebenso an der Ilm.

Donau könnte stellenweise über die Ufer treten

Wenn sich der Dauerregen aber - wie vorhergesagt - fortsetzt, könnte der Pegel der Donau noch weiter ansteigen, warnt das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Dann könnten auch hier Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden.

Der Dauerregen bringt indessen auch Abkühlung: Die Temperaturen sollen bis auf Weiteres unter der 20-Grad-Marke bleiben. Auch für morgen wird regnerisches und kühles Wetter im Freistaat erwartet.