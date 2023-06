Unwetter in Bayern: Oberfranken am meisten betroffen

In der Nacht gingen heftige Gewitter über Bayern nieder. Trotz Hagel, überfluteten Straßen und umgestürzten Bäumen kam es offenbar nicht zu größeren Schäden.

Überschwemmte Bundesstraßen und Blitzeinschlag in Oberfranken

Schwere Gewitter haben am Donnerstagabend zahlreiche Schäden in Oberfranken verursacht. Ab 21 Uhr am Abend entlud sich die von Südwesten kommende Gewitterfront über den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach und zog anschließend weiter Richtung Nordosten. Besonders zwischen Bindlach und Bad Berneck im Landkreis Bayreuth brachen Äste ab und stürzten Bäume auf die Straßen. In Marktschorgast im Landkreis Kulmbach standen Straßen und ein Kuhstall unter Wasser. Alle Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. In Stadtsteinach wurde das Dach eines Wohnhauses teilweise abgedeckt. Das schwere Unwetter war zuvor vom Deutschen Wetterdienst angekündigt worden.

In Bad Berneck sorgte der heftige Regen für einen Sturzbach, der vom Steinbruch im Rimlasgrund oberhalb der Stadt kommend die Bundesstraße 303 überschwemmte und mit Geröll blockierte. Das Wasser flutete etliche Keller in diesem Bereich, darunter den eines Altenpflegeheims. Auch eine Werkstatt lief voll Wasser. Einige geparkte Autos konnten nicht mehr geborgen werden. Im Bad Bernecker Ortsteil Neudorf wurde zeitweise die Bundesstraße 2 überschwemmt.

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Rehau im Landkreis Hof brach wegen eines Blitzeinschlags am späten Donnerstagabend Feuer aus, konnte aber schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Verkehrsstörungen auf der A9 bei Bayreuth

Auch auf der A9 sorgte der Starkregen für Verkehrsstörungen. In Eckershof bei Bindlach musste die Staatsstraße zwischen Bindlach und Ramsenthal gesperrt werden, weil die ablaufenden Wassermassen von der A9 die dortige Autobahnunterführung fluteten.

Aus Hollfeld im westlichen Landkreis Bayreuth wurden drei Zentimeter große Hagelkörner gemeldet. Auch im Stadtgebiet von Bayreuth kam es stellenweise zu Hagelschlag. Gegen ein Uhr beruhigte sich die Lage im Raum Bayreuth wieder. Über Personenschäden ist derzeit noch nichts bekannt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.

Bahnstrecke in der Oberpfalz gesperrt

Auch über die Oberpfalz zogen teils schwere Gewitter hinweg. Laut einem Polizeisprecher gab es dort rund 30 unwetterbedingte Einsätze, meist wegen umgestürzter Bäume. Bei Falkenstein im Landkreis Cham krachte ein Auto in einen umgestürzten Baum, der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen Unwetterschäden ist die Bahnstrecke zwischen Schwandorf und Cham zunächst gesperrt. Hier dauern die Reparaturarbeiten am Morgen noch an, hieß es seitens der Bahn.

Relativ ruhige Nacht in Mittelfranken

In Mittelfranken dagegen verlief die Nacht weitaus ruhiger, wenngleich auch nicht ohne Einsätze der Rettungskräfte. Insgesamt zählt die Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd für die Regionen Schwabach, Roth und Weißenburg-Gunzenhausen rund 30 Einsätze, die meisten davon im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Dabei handelt es sich um klassische Unwettereinsätze wie vollgelaufene Keller oder auf die Straßen gestürzte Bäume. Auf der B2 bei Roth ist ein Autofahrer, wie er der Polizei mitteilte, wegen Aquaplaning von der Straße abgekommen und mit seinem Auto im Gebüsch gelandet. Der 26-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Region Nürnberg meldet die Leitstelle acht Unwettereinsätze. In der Region Ansbach gab es keine Einsätze. Verletzte wurden für Mittelfranken nicht gemeldet.

Oberbayern: Gesperrte Strecken und abgesagte Flüge

In Oberbayern setzte der starke Regen einige Straßen unter Wasser, Sturmböen rissen vereinzelt Bäume um, der Flugverkehr am Münchner Flughafen und der Münchner S-Bahn-Verkehr waren erheblich beeinträchtigt. Mehr als 20 Flüge, die am Abend in München landen sollten, wurden zu anderen Flughäfen im In- und Ausland umgeleitet, etwa nach Stuttgart, Zürich oder Mailand. Es kam zu Flugausfällen und erheblichen Verspätungen - auch wegen Gewittern an anderen deutschen Flughäfen.

Im Münchner S-Bahn-Verkehr wurden Streckenabschnitte gesperrt. Zwischen Gilching und Herrsching zwischen Lochhausen und Olching sowie zwischen Gauting und Tutzing verkehrten keine Züge. Im oberbayerischen Valley sind nach Angaben der Polizei golfballgroße Hagelkörner niedergegangen. Von Schäden war den Beamten aber zunächst nichts bekannt.