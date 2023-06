Herrenloser Rollstuhl am Wasser löst Großeinsatz aus

Ein herrenloser Rollstuhl am Ufer des Roten Mains in Bayreuth hat am Dienstagabend zu einem großen Rettungseinsatz geführt. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, waren die Beamten gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, nachdem Zeugen das verlassene Elektrogefährt unter einer Autobahnbrücke nahe des früheren Landesgartenschaugeländes bemerkt hatten.

Großeinsatz in Bayreuth: Herrenloser Rollstuhl am Wasser gefunden

Neben der Polizei eilten Rettungsdienst, Feuerwehr, Wasserwacht und Wasserretter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zur Einsatzstelle. Auch der Rettungshubschrauber suchte das Einsatzgebiet ab. Die Lage habe sich ernst dargestellt, heißt es auf Nachfrage des BR beim Sprecher der Integrierten Leitstelle. Schließlich habe der Rollstuhl direkt am Wasser gestanden - an einer Stelle, an der der Rote Main besonders tief sei.

Rollstuhl wegen Defekt stehen gelassen

Während sich die Wasserretter zur Suche bereit machten, hatten Beamte der Polizei den Rollstuhlfahrer allerdings ausfindig machen und unversehrt zuhause antreffen können. Nach Angaben der Polizei habe der 54 Jahre alte Mann angegeben, dass der Rollstuhl defekt gewesen sei. Er habe sich daher von einem Bekannten abholen lassen. Wohl wegen des hohen Gewichts des Elektrogefährts habe der Abholer den Rollstuhl zunächst am Mainufer stehen gelassen.