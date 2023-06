BR24live 16.50 Uhr: Wetter in Bayern: Es braut sich was zusammen

BR24live: Hitze und Unwetter in Bayern: Wo wird's gefährlich?

BR-Wetterexperte Dr. Michael Sachweh berichtet hier und heute ab 16.50 Uhr über den Stand der Dinge und liefert eine Einschätzung.

Aktuell sind in Deutschland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwei Schwerpunkte auszumachen: Einerseits werden in den mittleren und östlichen Landesteilen Gewitter und Starkregen erwartet. Die Regenfälle, die zur Stunde in Nordrhein-Westfalen und im südlichen Rheinland-Pfalz aufkommen, bewegen sich Richtung Niedersachsen. In einem langsam nordostwärts ziehenden Korridor von Köln bis Hamburg gelten seit Mittag Unwetterwarnungen der "Rotalarm"-Stufe 3.

Andererseits - und hier wird es für Bayern interessant - könnte es im Süden und Südwesten der Republik zu Gewitterzellen und Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Dabei rechnet der DWD auch mit Hagelkörnern von fünf bis sieben Zentimetern Größe. Wie weit und mit welcher Intensität diese von Schwaben her in Bayern vordringen, ist noch nicht abzusehen.

Schon jetzt klar ist, dass in den Hochlagen der Alpen schwere Sturmböen zu erwarten sind.

Flächendeckend Temperaturen über 30 Grad

Verantwortlich ist in beiden Fällen das Kaltfront-Tief "Lambert", das sich von Frankreich her nach Deutschland verlagert hat und an seiner Ostseite nochmals sehr warme und feuchte Luft aus dem zentralen Mittelmeerraum nach Bayern lenkt.

Die Folge: Mit Ausnahme mancher Tallagen - wie etwa im Frankenwald und im Fichtelgebirge - gibt es heute im Freistaat überall Höchstwerte über 30 Grad, in Teilen Ober- und Niederbayerns sind bis zu 35, vielleicht auch 36 Grad möglich. Es ist der bisher heißeste Tag dieses Jahres.