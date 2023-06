Dauerbaustelle A3: Staufalle für den Sommerreiseverkehr

Baustelle reiht sich an Baustelle

Zwischen den beiden Abschnitten reiht sich aber eine Baustelle an die andere. Vor allem die Autofahrer ab dem Kreuz Fürth/Erlangen in Richtung Frankfurt treffen die Arbeiten. Ihre Fahrbahn wurde mit der in Richtung Nürnberg zusammengelegt. Wenige Kilometer nach dem Kreuz kommt die erste Großbaustelle. So wurde die rund 300 Meter lange Aurachtalbrücke halbseitig abgerissen und muss nun neu gebaut werden. Das Bauwerk soll einen verbesserten Lärmschutz bekommen, gut für die Anwohner von Frauenaurach. Die Fertigstellung ist 2025 geplant.

"Wir haben ungefähr 50 Prozent der Ausbaumaßnahme abgeschlossen. Derzeit sind wir dabei, den Abschnitt bei Wiesentheid sechsstreifig fertig zu stellen und auch den Abschnitt bei Höchstadt. Gleichzeitig beginnen wir mit neuen Bauabschnitten in der Nähe von Schlüsselfeld, bei Höchstadt und auch bei Erlangen." Thomas Schwenzer, A3 Nordbayern GmbH & Co. KG