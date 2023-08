Söder: "Will bürgerliche Koalition behalten"

Der Koalitionspartner mag es ihm "nicht ganz leicht machen", sagte Markus Söder am Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Landshut. Aber "ich möchte eine bürgerliche Koalition in Bayern eindeutig behalten. Und ich möchte keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung."

"Um das Ansehen Bayerns"

Damit scheint klar, dass der CSU-Chef die Zusammenarbeit mit seinem Vize Hubert Aiwanger morgen nicht aufkündigt. Söder hatte die Freien Wähler für Dienstag überraschend zu einem Sonder-Koalitionsausschuss einbestellt. Seinen Staatskanzleichef Florian Herrmann hatte er ausrichten lassen, die Vorwürfe gegen Aiwanger seien "zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt." Aiwanger müsse sich "über die schriftliche Stellungnahme hinaus persönlich und umfassend erklären.“ Es gehe "um das Ansehen Bayerns", so Herrmann.

Die Landtagsopposition drängt Söder seit dem Wochenende, zu Aiwangers Erklärung Stellung zu nehmen. Aiwanger hatte zuvor mitgeteilt, dass nicht er Autor der Hetzblätter sei, die vor 35 Jahren in seinem Schulranzen gefunden worden waren. Als Urheber hatte sich sein Bruder Helmut zu erkennen gegeben. Offen war die Frage, warum Hubert Aiwanger die Flugblätter in seinem Schulranzen hatte. Dazu sagte sein Bruder Helmut heute der Passauer Neuen Presse: "Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, dass Hubert sie wieder eingesammelt hat, um zu deeskalieren."

Nach wie vor unklar ist, ob Hubert Aiwanger die Flugblätter verteilt hat. Er selbst kann sich nach eigenen Angaben nicht erinnern.

Spiel auf Zeit?

Durch die Flugblatt-Affäre ist "das Ansehen Bayerns" aus Söders Sicht offenbar nicht so gefährdet, dass er sich unmittelbar von Aiwanger trennen muss. Will er die Zusammenarbeit nun ungetrübt fortsetzen? Sollte Aiwanger sich morgen nicht "umfassend erklären", im Sinne Söders, dann könnte der Ministerpräsident auf Zeit spielen. Denkbar wäre die Forderung nach weiteren Informationen zu seiner Jugend bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Jedenfalls herrscht tiefes Misstrauen zwischen den CSU und Freien Wählern.

Am Abend ging das Gerücht um, der Ministerpräsident wolle einen Sonderermittler einsetzen, um Klarheit zu erlangen im Fall Aiwanger. Mag sein, dass dies gezielt gestreut wurde, um den Koalitionspartner unter Druck zu setzen. Jedenfalls könnte Söder sich damit Zeit verschaffen: Er müsste weder das Risiko eingehen, die Koalition platzen zu lassen und Aiwanger so womöglich zu einer Art Märtyrer zu machen. Noch müsste er seinem Vize einen Blanko-Scheck bis zur Wahl im Oktober ausstellen.

Der Koalitionsausschuss kommt morgen Vormittag vor der Kabinettssitzung zusammen, die um 10.30 Uhr beginnt. Nach der regulären Kabinettssitzung ist eine Pressekonferenz angesetzt. Wer daran teilnimmt, ist, anders als üblich, heute nicht mitgeteilt worden. Dadurch bleibt Raum für Spekulationen.