Schneefall sorgt für Unfälle und Behinderungen in Teilen Bayerns

Schneefälle haben sich in Bayern zurückgemeldet und damit gleichzeitig auch wieder für Unfälle und Behinderungen gesorgt. Schwerpunkt war am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag Niederbayern mit rund 50 Unfällen.

Zum Artikel: Polarwirbelsplit und brisante Wetterlage zur Wochenmitte

Mann bei Unfall schwer verletzt

Wie ein Sprecher des Präsidiums in Straubing auf BR-Anfrage mitteilte, waren die meisten der Einsätze auf Verkehrsunfälle zurückzuführen. Bei den Unfällen wurden acht Menschen verletzt – eine Person schwer. Der 59-Jährige war am Montag um kurz nach 15 Uhr bei Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Schneewehen auf der Straße

Auf der Bundesstraße (B 22) bei Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth ist es zu einem Unfall wegen einer Schneewehe gekommen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Waldnaab mitteilte, überschlug sich ein Pkw und blieb in einem angrenzenden Feld liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Tödlicher Unfall auf der A8

Auf der A8 Stuttgart – München ist in der Nacht ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen, als sein Lkw auf Höhe des Streitheimer Forsts umkippte. Der Unfall ereignete sich auf glatter Fahrbahn – ob dies auch die Ursache für das Unglück war, war gegen 5.30 Uhr noch nicht geklärt.

Autos von Straßen gerutscht

Auch im Landkreis Main-Spessart ist es am Montag in der Region um Lohr am Main wegen Schneefällen zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. In den meisten Fällen seien die Straßen so glatt gewesen, dass Fahrzeuge trotz niedriger Geschwindigkeit und Winterreifen in den Graben, in Leitplanken oder auch gegen Stromkästen rutschten, so die Polizei. Ein Mensch wurde verletzt, sonst sei es bei Blechschäden geblieben.

Mehrere Glätte-Unfälle in Oberbayern

Ein junges Paar stieß in Siegsdorf im Landkreis Traunstein mit dem Auto mit mehreren Bäumen zusammen und wurde dabei leicht verletzt. Die 22-jährige Fahrerin verlor am Abend auf schneebedeckter Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls im Landkreis Traunstein kam ein 19-Jähriger von der eisglatten Straße ab und prallte dabei frontal gegen die Mauer einer Garage. Der Mann sei bei dem Unfall in Inzell am Montagabend leicht verletzt worden. Im oberbayerischen Riedering im Landkreis Rosenheim kam ein 25-Jähriger in den frühen Morgenstunden wegen Glätte von der Straße ab und fuhr gegen ein Straßenschild und Leitpfosten.

DWD warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die kommenden Tage weiter vor Glätte. Am Mittwoch komme es in Teilen Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns demnach zu ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Im nördlichen Franken können laut DWD bis in den Donnerstag hinein größere Neuschneemengen von 10 bis 20 Zentimetern nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht auf Mittwoch erwartet der Wetterdienst von Südwesten her zunächst auf Teile Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns übergreifender gefrierender Regen, der sich am Tagesverlauf bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen ausweiten soll. Die Folge ist gebietsweise Glatteis.

Mit Informationen von dpa