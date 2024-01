Unwetterwarnung vor Glatteis in Bayern - Unfälle auf den Straßen

Kultusministerium: Präsenzunterricht im Nürnberger Land entfällt

An mehreren Schulen im Nürnberger Land werde aufgrund der Wetterlage der Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen, teilte das Kultusministerium in München am Dienstag mit.

Unfälle auf Bayerns Straßen

Die winterlichen Verhältnisse führten bereits zu mehreren Unfällen mit Verletzten im Freistaat. Die Lage in der Nacht auf Dienstag sei jedoch vergleichsweise ruhig geblieben, teilten die Polizeipräsidien im Freistaat am Morgen mit.

Im Landkreis Main-Spessart kam es aufgrund der Schneefälle dennoch zu mehreren Unfällen. In den meisten Fällen seien die Straßen so glatt gewesen, dass Fahrzeuge teilweise trotz niedriger Geschwindigkeiten in Graben, Leitplanken oder Stromkästen rutschten, so die Polizei. Die entstandenen Schäden blieben demnach gering. In einem Fall wurde ein Mensch laut Polizei leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

In Bernhardswald (Landkreis Regensburg) waren schon am Montag zwei Linienbusse mit insgesamt zehn Passagieren zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge sei auf einer schneeglatten Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin geriet der Bus auf die Gegenspur und stieß dort mit dem anderen Bus zusammen. Ein 45-jähriger Busfahrer und ein 13-jähriger Passagier kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Im niederbayerischen Niederaichbach (Landkreis Landshut) rutschte eine 19-Jährige am Montag mit ihrem Wagen laut Polizei gegen einen Briefkasten, dessen Verankerung sich daraufhin auf der Straße verteilte. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum, der auf ein geparktes Auto fiel. Danach prallte die 19-Jährige mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Mit Informationen von dpa