Grünen-Politiker und Journalist bei Klimablockade angefahren

Bei einer Protestaktion von Klimaaktivisten der "Letzten Generation" sind in Halle zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei wollte ein verärgerter Autofahrer die Demonstranten umfahren, erfasste dabei aber auf einem Fußweg einen Reporter und einen grünen Landtagsabgeordneten, die beruflich vor Ort waren. Der Autofahrer flüchtete.

Entsetzen über Verrohung: "Gefahr für Leib und Leben"

Der Politiker Sebastian Striegel wurde nach eigenen Angaben leicht am Bein verletzt. Er habe sich nach dem Vorfall selbst in ärztliche Behandlung begeben, sagte er auf Anfrage. Der Politiker war nach Angaben der Pressestelle der Grünen-Fraktion als parlamentarischer Beobachter vor Ort.

"Ob Bauernproteste oder Versammlungen für Klimaschutz: Niemand muss das Anliegen von Protestierenden teilen. Entscheidend aber bleibt: keine Gewalt", erklärte Striegel. Ihn entsetze die aus dem Vorfall ersichtliche Verrohung einiger Menschen. Sie werde "zur Gefahr für Leib und Leben von Demonstrierenden und Unbeteiligten".

Der Journalist wurde nach Polizeiangaben ebenfalls leicht verletzt. Der Reporter vom Onlineportal "Du bist Halle" habe seine Arbeit nach dem Vorfall trotz der Verletzung fortsetzen können, hieß es.

Aktion der "Letzten Generation" führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Angaben der Polizei zufolge konnte die Identität des Fahrers festgestellt werden, auch wenn er geflüchtet sei. Es werde ermittelt, hieß es am Abend, Angaben zu Alter und Herkunft wurden aber nicht mitgeteilt.

Am Morgen hatten laut der Polizei sechs Klimaaktivisten die Straße in einer unangemeldeten Aktion blockiert. Vier Personen hatten sich dafür am Straßenbelag festgeklebt. Die Protestaktion hatte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt und konnte erst am frühen Nachmittag aufgelöst werden.

Letzte Generation versus Bauern: Gute und schlechte Blockierer?