Historisch viel Schnee: Rekorde in München und im Passauer Land

Verantwortlich für den Dauerschneefall, der Teile Südbayerns einen Verkehrskollaps und auch Stromausfälle beschert hat, ist eine langgestreckte Tiefdruckzone im Zusammenspiel mit skandinavischer Polarluft. Die Kaltluft hatte sich hier bereits eingenistet, als das Tief am gestrigen Freitag seine Fühler in Richtung Bayern ausstreckte.

Nachts mehr Schnee in München als in Garmisch-Partenkirchen

So ging der Schneeregen im größten Teil des Landes schon bald in Schnee über und dieser fasste dann auch auf dem Boden langsam Fuß – besonders im Süden, wo es intensiver schneite. Während sich im größten Teil Bayerns also eine Schneedecke auszubilden begann, fiel am Alpenrand in etwas milderer Luft noch Regen. Erst spätnachmittags und abends schneite es auch an den Alpen.

So kam es zu dem Kuriosum, dass sich der Schnee gegen Mitternacht im Münchner Raum 30 Zentimeter hoch auftürmte, während er in Garmisch-Partenkirchen gerade mal 20 Zentimeter erreichte.

Schneelage am Alpenrand wird noch heftiger

Da das Tief mit seinen Schneewolken nur sehr langsam zieht, hielten die Schneefälle ungewöhnlich lange an. Inzwischen aber verliert das Tief allmählich seinen Einfluss auf unser Wetter. So lassen die Schneefälle im größten Teil Bayerns, auch vielerorts im Süden, bis Samstagabend nach.

Allerdings verstärkt sich die nördliche Luftströmung vorübergehend, das heißt der Stau an den Alpen wird stärker. So konzentrieren sich die Schneefälle – bevor der Tiefdruckeinfluss ganz aufhört – in den nächsten Stunden verstärkt auf den Alpenrand. Das bedeutet, die Schneedecke erhöht sich im Flachland nur noch wenig, in unmittelbarer Alpennähe wächst die weiße Pracht bis zum Abend weiter rapide an.

45 Zentimeter in München, 73 Zentimeter in Rotthalmünster

Momentan schneit es noch vielerorts im Süden. So ist es für eine endgültige Schneehöhenbilanz zu früh. Es steht aber jetzt schon fest, dass dieser markante Wintereinbruch Teilen des südbayerischen Flachlands Schneemassen beschert hat, wie sie in einem Dezember seit Jahrzehnten nicht mehr registriert wurden. So hat der Schnee in München am späten Mittag eine Höhe von 45 Zentimetern erreicht. Das ist neuer Dezemberrekord, seitdem in der Landeshauptstadt regelmäßig die Schneehöhe gemessen wird, das heißt seit Anfang der 1930er Jahre. Und inzwischen meldet auch Passau einen neuen Bestwert für Dezember, mittlerweile sind es dort 56 Zentimeter.

Das ist aber beides nichts gegen den neuen Allzeitrekord, der bereits am Morgen von der niederbayerischen Gemeinde Rotthalmünster im Süden des Passauer Landes gemeldet wurde: 73 Zentimeter. Damit wurde der alte Rekord aus dem Jahr 2006 (55 Zentimeter) geradezu pulverisiert.