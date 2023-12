Schnee-Ticker: Auch am Montag kaum Zugverkehr im Süden Bayerns

08.55 Uhr: Vereinzelt Züge zwischen Rosenheim und Kufstein

Auf der Bahnstrecke zwischen Rosenheim und Kufstein fahren wieder vereinzelt Züge. Das hat die Bayerische Oberlandbahn mitgeteilt. Zwischen München und Rosenheim seien weiterhin keine Zugfahrten möglich. Reisenden empfiehlt die BRB, sich regelmäßig über die Verbindungsauskunft zu informieren.

08.51 Uhr: Flughafen München: 230 Annullierungen

Am Flughafen München kommt es weiter zu massiven Einschränkungen im Flugbetrieb. Zwar ist seit kurz nach sieben Uhr auch die zweite Start- und Landebahn wieder freigegeben. Aber nach aktuellem Stand sind 230 von 850 geplanten Flügen annulliert. Das teilte ein Flughafensprecher auf BR-Anfrage mit. Einige Intercontinental-Flüge wurden auf Frankfurt und Mailand umgeleitet, hieß es.

08.25 Uhr: Schnee-Bilanz der Münchner Feuerwehr: 785 Einsätze

Die Münchner Feuerwehr hat eine erste Bilanz zu ihren Einsätzen während des Schneechaos gezogen: 785 Mal rückten die Einsatzkräfte am Wochenende aus. Dafür seien die Fahrzeuge sogar mit Schneeketten ausgerüstet worden, teilte die Feuerwehr mit. Entwurzelte Bäume, beschädigte Oberleitungen und von der Straße abgekommene Fahrzeuge hielten die Einsatzkräfte in Schach. Glücklicherweise wurden laut den Angaben keine Menschen von herabfallenden Bäumen oder Ästen verletzt.

08.20 Uhr: Teil erhebliche Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

In den bayerischen Alpen herrscht teils erhebliche Lawinengefahr. Oberhalb der Waldgrenze herrscht eine erhebliche, darunter eine mäßige Lawinengefahr, so der Lawinenwarndienst Bayern. Das Hauptproblem sei frischer Triebschnee, der durch geringe Zusatzbelastung, zum Beispiel durch einen einzelnen Wintersportler, ausgelöst werden könne. Gefahrenstellen finden sich demnach in kammnahen Steilhängen der Expositionen West über Nord bis Südost, hinter Geländekanten und in Rinnen und Mulden. Umfang und Anzahl der Gefahrenstellen nehmen im Tagesverlauf und mit der Höhe zu, heißt es. Schneebrettlawinen können mittlere Größe erreichen.

08.06 Uhr: Dauer der Münchner S-Bahn-Einschränkungen unklar

Noch ist unklar, wann die S-Bahnen in München wieder regulär fahren können. Bis zur Wochenmitte hat die Deutsche Bahn noch "starke Beeinträchtigungen" vorausgesagt. Zehntausende Pendler sind auf dem Weg zur Arbeit in München auf die S-Bahn angewiesen.

08.01 Uhr: 2. Start- und Landebahn am Flughafen MUC wieder geöffnet

Am Flughafen München ist seit 7.16 Uhr die 2. Start- und Landebahn wieder geöffnet. Am Sonntag war der Betrieb aufgrund der Schneeverhältnisse ausschließlich über die nördliche Start- und Landebahn abgewickelt worden.

07.55 Uhr: Bayernwerk - Vereinzelt Stromausfälle möglich

Die Stromversorgung in ganz Bayern ist gewährleistet, jedoch kann es in den nächsten Tagen immer wieder vereinzelt zu Störungen der Stromversorgung kommen. Das teilte ein Sprecher des Bayernwerks auf BR24-Anfrage mit. Wegen der hohen Schneelast könnten Äste brechen und auf Stromleitungen fallen. So kann es punktuell laut Bayernwerk noch zu Problemen kommen. Aber dank der Arbeit seit Freitagabend und der Unterstützung vieler Helfer, wie etwa Landwirten, die Wege zu Trafohäuschen freigeräumt hatten, sei inzwischen per se in ganz Bayern eine stabile Stromversorgung gewährleistet. Am Wochenende waren tausende Haushalte vor allem in Ober- und Niederbayern ohne Strom.

07.00 Uhr: Einige Schulen bleiben am Montag geschlossen

Zwar schneit es nicht mehr in Südbayern, aber es ist kalt - und die Schneemengen vom Wochenende sind nicht abgetaut. In einigen Regionen Oberbayerns und in Augsburg fällt deshalb am Montag stellenweise der Unterricht aus oder findet zu Hause statt. Aktuelle Informationen zu Unterrichtsausfällen sind auf der Seite des bayerischen Kultusministeriums hier zu finden.

06.59 Uhr: Nur noch etwas Schnee oder Regen in Bayern erwartet

Nach dem heftigen Schneefall am Wochenende können sich die Menschen in Bayern auf etwas weniger weiße Flocken einstellen. Am Montag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch strengen Frost. In der Nacht zum Dienstag ist auch noch Vorsicht angesagt: Gebietsweise kann es zu gefrierendem Regen kommen. Tagsüber erwartet der DWD etwas Schnee oder Regen bei milderen plus eins bis sechs Grad. Auch am Mittwoch kann es häufiger noch schneien oder regnen. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen einem und fünf Grad. Der Donnerstag zeigt sich dann zunächst stark bewölkt und teilweise trüb, was im Tagesverlauf auflockern soll.

06.47 Uhr: EVG und Pro Bahn fordern Konsequenzen aus Bahn-Winterchaos

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Fahrgastverband Pro Bahn haben Konsequenzen aus dem Bahn-Winterchaos gefordert. "Der Slogan 'wir fahren bei jedem Wetter' hat keine Glaubwürdigkeit mehr", sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert der "Augsburger Allgemeinen" (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt). Detlev Neuß von Pro Bahn forderte, bei der geplanten Schienennetz-Reform müsse die "große Störanfälligkeit" ein wichtiges Thema sein. Burkert forderte massive Investitionen nach dem Vorbild von Ländern wie Österreich. Die deutsche Schienen-Infrastruktur sei dagegen "in weiten Teilen marode".

06.19 Uhr: Wetterlage in Ostbayern beruhigt: Noch vereinzelt Behinderungen

In Niederbayern und der Oberpfalz beruhigt sich die Lage. Aktuell herrscht jedoch strenger Frost, teilweise mit zweistelligen Minus-Graden. Die Polizei warnt deswegen vor Glätte auf Straßen und Gehwegen. Aktuell gibt es laut den Polizeipräsidien in Straubing und Regensburg jedoch keine größeren Verkehrsstörungen. Auch der Zugverkehr läuft weitestgehend normal. Der Alex über Weiden, Schwandorf und Regensburg fährt nur bis Landshut. Der Halt in Freising und München entfällt. Schulausfälle gibt es laut Kultusministerium weder in Niederbayern noch in der Oberpfalz. Mancherorts gibt es noch Stromausfälle. Laut Störungskarte des Netzbetreibers Bayernwerk vor allem im Raum Passau. Die Stadt Passau meldet Behinderungen im Busverkehr. Es werden zwar alle Linien bedient – wegen enger Straßenverhältnisse können die Busse jedoch nicht an allen Haltestellen stehenbleiben. Auch Gelenkbusse können wegen der Schneemengen nicht eingesetzt werden. Die Haltestellen Bäckerholz, Am Högl und Sulzsteg können nicht angefahren werden. Auch auf der Strecke des Donau-Isar-Express (RE3) findet kein Zugverkehr statt.

06.10 Uhr: Noch immer Verkehrseinschränkungen in München

Auch in München läuft vieles noch nicht so, wie es soll: Laut MVG ist der Straßenbahn-Betrieb noch immer eingestellt. Die Trambahnen waren am Morgen noch stillgelegt, wie die DB berichtete. Bei den S-Bahnen fuhren zunächst nur die Linien 3 und 8 im 20-Minuten-Takt – und auch nur in bestimmten Abschnitten: die Linie S 3 zwischen München Ost und Lochhausen; die Linie S 8 zwischen Westkreuz und Flughafen. Als Ersatz für die S2 Petershausen-Altomünster ist zwischen Dachau und Laim ein Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis und einem Bus eingerichtet.

Der Busbetrieb laufe wieder, es komme aber noch zu Unregelmäßigkeiten. Die U-Bahn fährt normal, die Sperrung der U6 von und nach Garching sei aufgehoben worden.

04.53 Uhr: Weiter erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr

Zugreisende müssen sich weiter auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zwar wurden am Sonntag zwei Fernverkehrsstrecken am Hauptbahnhof München wieder bedient, jedoch mit weniger Zügen, wie eine DB-Sprecherin mitteilte.

Passagiere werden gebeten, sich vor Reiseantritt über den Status ihrer Verbindung zu informieren und nicht notwendige Reisen auf Dienstag oder später zu verschieben.

03.30 Uhr: München: 50 Flüge annulliert – Zahl könnte steigen

Am Flughafen München ist auch heute mit Einschränkungen zu rechnen. Am Sonntagabend waren bereits gut 50 der 840 geplanten Flüge annulliert. Aber die Zahl werde ganz sicher noch steigen, sagte ein Sprecher dem BR. Erklärt wird das zum einen mit Umlaufproblemen: Nachdem der Flugplan vom Wetter ordentlich durcheinandergebracht worden ist, sind jetzt viele Maschinen und Crews nicht dort, wo sie als nächstes gebraucht würden. Probleme bereitet aber auch das Eis. Der Winterdienst wollte jedoch auch die Südbahn über Nacht so präparieren, dass sie ebenfalls wieder benutzt werden kann. Am Sonntag war der Betrieb allein über die Nordbahn abgewickelt worden. Passagiere sollten sich beim Flughafen bzw. bei ihrer Airline erkundigen.