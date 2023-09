Faktenfuchs: Hagens Aussagen zum Kitaplatz-Mangel im Check

Die Behauptung:

Martin Hagen, FDP: “Es würde Eltern in Bayern helfen, wenn wir hier nicht diesen akuten Kitaplätzemangel hätten. Es würde Eltern und Familien in Bayern helfen, wenn wir nicht in Bayern mit die geringste Quote an Fachpersonal in den Kitas hätten. Es würde den Menschen in Bayern helfen, wenn wir hier nicht die geringste Quote von Ganztagsschulplätzen hätten.”

Richtig oder falsch?

Hagen stellt in diesem Zitat drei Behauptungen auf - und er liegt bei allen drei richtig. Bei der Fachpersonal-Quote hätte er sich "mit" sogar sparen können. Bayern weist auch hier die geringste Quote auf.

Die Fakten:

Akuter Kitaplatzmangel: Hier liegt Martin Hagen richtig. Das hat zuletzt das Bundesfamilienministerium in einer Untersuchung von 2022 bestätigt. Darin werden (auf Seite 20) der Betreuungsbedarf der Eltern und die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren nach Ländern aufgeschlüsselt. In Bayern lag die Betreuungsquote in dieser Altersgruppe 2022 bei 30,5 Prozent. Demgegenüber hatten 42,4 Prozent der Eltern von Kleinkindern unter drei Jahren einen Betreuungsbedarf angegeben. Zwischen Angebot und Nachfrage besteht also eine Lücke von knapp zwölf Prozentpunkten. 2021 betrug diese Lücke laut derselben Studie noch 10,2 Prozentpunkt. Die Lücke ist also größer geworden.

Es gibt Lücken bei der Betreuung kleiner Kinder

Bei der Betreuung der Über-Dreijährigen liegt die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage 2022 bei sechs Prozentpunkten. Im selben Jahr lag die Betreuungsquote der Über-Dreijährigen bei 91,7 Prozent (Quelle: Bundesamt für Statistik), der Betreuungsbedarf hingegen bei 97,7 Prozent. Aber: 2021 waren es noch knapp drei Prozentpunkte. Auch hier ist die Lücke also größer geworden.

Bayern hatte geringsten Anteil an Kita-Personal mit Fach-Abschluss

Quote Kita-Fachpersonal: Auch hier liegt Hagen grundsätzlich richtig. Bayern hatte 2021 im Bundesländervergleich nicht nur "mit den geringsten Anteil", sondern sogar den geringsten Anteil an Kita-Personal mit fachlich einschlägigem Abschluss. 2021 lag dieser bei 48,3 Prozent. In Gesamtdeutschland lag die Quote dahingegen bei 67,5 Prozent. Das geht aus dem Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung hervor.

Quote Ganztagsschulplätze: Auch hier hat Hagen recht. Im Schuljahr 20/21 hatte Bayern die geringste Quote an Schulkindern in Ganztagsgrundschulen. Sie lag im Freistaat bei 17,5 Prozent. In Gesamtdeutschland lag die Quote hingegen bei 44,1 Prozent. Auch das geht aus dem Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung hervor.