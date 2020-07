Rückblick: Als das Coronavirus nach Bayern kam

29. Januar: Erste Warnhinweise am Münchner Flughafen

Ende Januar landen die letzten Passagiermaschinen aus China. Dort sind bereits mehrere Städte abgeriegelt und Millionen Menschen in Quarantäne.

Am Münchner Flughafen warnen nun auch Plakate vor dem "neuartigen Coronavirus": Man solle bei bestimmten Symptomen einen Arzt aufsuchen. Einreisekontrollen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht - die Lufthansa und andere Airlines, wie British Airways, streichen jedoch ihre Flüge nach China.

Am 29. Januar beginnt in Nürnberg die Internationale Spielwarenmesse, mehr als 70.000 Menschen aus der ganzen Welt werden erwartet. Die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus sind jedoch durch die ausbleibenden chinesischen Reisegruppen schon zu spüren.

Seit den ersten Fällen bei Webasto werden Hygieneprodukte verstärkt nachgefragt. Ende Januar 2020 sind Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel fast überall ausverkauft. Die Zahl der weltweiten Corona-Toten ist auf 132 gestiegen.

Webasto lässt an diesem Tag 80 weitere Mitarbeiter auf das Coronavirus testen. Am 29. Januar gibt es weiterhin vier bestätigte Coronavirus-Infektionen in Bayern - alle vier Fälle sind Webasto-Mitarbeiter.

Aus der Sicht von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt es keinen Grund zur Sorge. "Ich glaube schon, dass es Anlass gibt zu höchster Sorgfalt, aber noch keinen zu Panik", sagte er am Rande seiner Russlandreise in Moskau.

30. Januar: Erste Infektion eines Familienmitglieds

Zwei Coronavirus-Patienten aus dem Landkreis Traunstein werden am 30. Januar ins Krankenhaus gebracht: Ein Mann, auch er arbeitet bei Webasto, und seine Tochter. Zum ersten Mal wird in Deutschland eine Infektion auf ein Familienmitglied übertragen.

Einen Tag später, am 31. Januar, gibt es in Bayern einen siebten bestätigten Coronavirus-Fall: Ein Webasto-Mitarbeiter aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Alle sieben bayerischen Coronavirus-Patienten befinden sich im Klinikum Schwabing. Sie zeigen fast keine bis leichte Symptome.

1. Februar: 8 Fälle - Zahl der Infizierten in Bayern überschaubar

Das bayerische Gesundheitsministerium teilt mit, dass es einen achten Coronavirus-Fall gibt. Angesteckt hat sich ein 33-jähriger Münchner. Auch er arbeitet bei Webasto.

Die Zahl der Infizierten in Bayern bleibt überschaubar und beschränkt sich auf Webasto-Mitarbeiter und ihre Familienmitglieder. Kontaktpersonen können Anfang Februar noch genau zurückverfolgt werden. Das Virus scheint in Bayern unter Kontrolle zu sein.

Die mit dem Virus infizierten Menschen, die sich weiterhin im Schwabinger Krankenhaus befinden, zeigen weiterhin sehr milde Symptome, sie sind nach Auskunft eines Kliniksprechers kaum von einer gewöhnlichen Erkältung zu unterscheiden.

Doch die Bilder aus China verunsichern die Menschen: Bei der neu eingerichteten Coronavirus-Hotline beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gehen rund 500 Anrufe täglich ein. Wegen der hohen Nachfrage wird das Personal aufgestockt.

2. Februar: Erste Corona-Fälle ohne Webasto-Bezug

In Deutschland gibt es nun zehn Menschen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion. Neben den sieben Webasto-Mitarbeitern und der fünfjährigen Tochter eines Beschäftigten wird das Virus bei zwei aus Wuhan ausgeflogenen Deutschen nachgewiesen. Allen acht bayerischen Infizierten geht es gut.

Am Abend werden ein elfter und zwölfter Corona-Fall in Deutschland bekannt gegeben: Ein zweites Kind des Webasto-Mitarbeiters aus Trostberg und ein weiterer Webasto-Mitarbeiter.

12. Februar: Trügerische Sicherheit

Der Zulieferer Webasto hat einen Tag zuvor seine Unternehmenszentrale in Stockdorf wieder geöffnet. Eine Spezialfirma hat das komplette Gebäude desinfiziert.

Laut WHO gibt es am 12. Februar 45.200 bestätigte Coronavirus-Infektionen. In Bayern laut LGL 17.

Die Behörden gehen davon aus, dass sie die Ausbreitung des Virus kontrollieren können. Ein Irrtum, wie sich spätestens im März 2020 zeigen wird.

22. Februar: Erster Todesfall in Europa

Der erste Mensch aus Europa stirbt am Coronavirus: Ein 78-jähriger Mann aus Padua. Er war mit einem Verdacht auf Grippe ins Krankenhaus gebracht worden. Während in Italien der Karneval in Venedig abgesagt wird, finden in Bayern noch Faschingsveranstaltungen statt. Viele Menschen nutzen die Schulferien auch, um nach Österreich zum Skifahren zu fahren.

Am Faschingsdienstag (25. Februar) tritt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Presse: Er informiert die Öffentlichkeit über die ersten beiden bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich. Ab diesem Zeitpunkt steigt die Zahl der Infizierten in Österreich und Italien sprunghaft an, das Coronavirus verbreitet sich rasend schnell.

26. Februar: Spahn spricht erstmals von "Corona-Epidemie"

Beim Politischen Aschermittwoch in Bayern sind die Hallen aller Parteien bis auf den letzten Platz besetzt. Am selben Tag werden weitere Coronafälle in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg bekannt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn räumt zum ersten Mal ein, dass die bisherige Strategie der Bundesregierung, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, nicht mehr funktioniert: "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist die neue Qualität - nicht nachzuvollziehen", gibt der Minister bekannt.

Damit ist - vier Wochen nach der ersten bestätigten Infektion in Oberbayern - nach Einschätzung der Bundesregierung an diesem Aschermittwoch eine neue Situation in Deutschland eingetreten.