Razzia in Bayern gegen Hasskriminalität im Netz

Bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings im Internet haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Bayern 28 Objekte durchsucht und 31 Verdächtige vernommen.

Volksverhetzung, Antisemitismus, Verfassungsfeindlichkeit

Die Personen stehen im Verdacht, in sozialen Netzwerken u.a. die Straftatbestände der Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, der Bedrohung und Beleidigung begangen zu haben, und öffentlich zu Straftaten aufgefordert zu haben. So soll ein Beschuldigter in einer WhatsApp-Gruppe volksverhetzende und verfassungsfeindliche Sticker verschickt haben, die seine Abneigung gegen Juden, Ausländer, Menschen mit Behinderung, die sogenannte Antifa und den Islam zum Ausdruck brachten. Ein anderer Beschuldigter bezeichnete den Angaben zufolge auf der Facebookseite eines Fußballvereins Migranten als "Messerstecher" und "Eigentumsumlagerer".

Bei den Tatverdächtigen in Bayern handelt es sich laut Mitteilung um sieben Frauen und 24 Männer im Alter zwischen 19 und 72 Jahren. Die Einsatzkräfte vernahmen die Beschuldigten und beschlagnahmten Beweismittel, darunter Mobiltelefone und Laptops.

Durchsuchungen auch in der Oberpfalz

Durchsucht wurden unter anderem Objekte in der Oberpfalz in den Landkreisen Regensburg, Schwandorf und Tirschrenreuth. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem BR auf Anfrage mitteilte, ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg in einem Fall wegen Volksverhetzung. Ein Beschuldigter hatte einen Kommentar mit verletzendem Inhalt in Zusammenhang mit dem Flüchtlingsschiff "Rossini", das in Bach an der Donau vor Anker liegt und als Asylunterkunft genutzt wird, in den sozialen Medien veröffentlicht.

In einem weiteren Fall ermittelt die Kriminalpolizei Weiden gegen einen Beschuldigten. Der Vorwurf: "Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung sowie die öffentliche Aufforderung zu Straftaten", so die Polizeisprecherin. Sein Hasskommentar habe sich gegen die Politik der Ampelkoalition gerichtet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden wurde eine Wohnung durchsucht, es konnten jedoch keine Beweismittel sichergestellt werden.

"Flagge zeigen" gegen Hasskriminalität

Michael Weinzierl, der Beauftragter der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus fordert in dem Zusammenhang alle dazu auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Betroffenen einzusetzen und dadurch "Flagge zu zeigen": "Der virtuelle Raum gehört mittlerweile zur Lebenswirklichkeit vieler Menschen, Hasspostings und Diffamierungen können grundsätzlich jeden treffen", so Weinzierl. Teresa Ott von der Generalstaatsanwaltschaft München und Hatespeech-Beauftragte der Bayerischen Justiz betont, Bayern sei kein Raum für Hassbotschaften: "Allen Tätern muss bewusst sein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und wir unermüdlich dafür Sorge tragen, dass sie sich vor Gericht verantworten müssen.“