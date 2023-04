Kein Raum für Hass: München startet Kampagne gegen Hate Crime

Mehr Hate Crimes in München

Laut Polizeipräsident Thomas Hampel seien die Hate Crimes in München im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Mehr als 414 Delikte verzeichnete die Polizei München im Jahr 2022. Im Jahr 2020 waren es ebenfalls mehr als 400 Fälle. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel will mit der Kampagne erreichen, dass sich alle Menschen angstfrei in der Stadt bewegen können. "Das Ziel ist, in Sicherheit leben zu können und das Sicherheitsgefühl zu steigern", sagt Hampel. Betroffene von Hasskriminalität im Internet können sich seit vergangenem Jahr an eine Online-Meldestelle wenden – für eine Beratung, aber auch für eine mögliche Anzeige.

Vorfälle zur Anzeige bringen ist wichtig

Daher werde nun konkret gegen Hasskriminalität vorgegangen. "Wichtig ist auch, dass Menschen, die Zeugen eines Angriffs werden, die Polizei informieren oder einschreiten", sagt Hampel. Denn laut Studie schauen bei 50 Prozent der Hate Crimes Menschen weg und bislang stellen nur neun Prozent der Opfer von Hate Crime Strafanzeigen. Mit dieser Zivilcourage könne man Delikte verhindern. Auch Alexander Adler hofft, dass durch die Kampagne das Vertrauen in Polizei und Gesellschaft wächst und Betroffene verinnerlichen, dass sie das Recht auf eine Anzeige haben.