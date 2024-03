Hundesteuer in Bayern: Wo der Hund am teuersten ist

Generell sind die Steuern für den ersten Hund im Osten Bayerns niedriger. In den Märkten Hohenfels, Gangkofen, Windorf oder in der Stadt Osterhofen gibt es beispielsweise gar keine Hundesteuer. "Der Verwaltungsaufwand würde sich finanziell nicht lohnen", sagt Daniel Fußeder, Geschäftsleiter in Gangkofen. Die meisten Hunde würden auf Höfen, Einöden oder Weilern leben und wären dadurch von der Steuer befreit. In Gangkofen sei noch nie eine Hundesteuer verlangt worden, trotzdem überprüfe der Gemeinderat die Entscheidung immer wieder. Bisher habe sich die Meinung aber nicht geändert.

Höchste Steuer in Nürnberg, Fürth und Kochel am See

Am teuersten ist der erste Hund in Nürnberg und Fürth mit jeweils 132 Euro und in Kochel am See, wo er 120 Euro kostet. Wer zwei Hunde hält, zahlt 2024 in Halblech in Schwaben am meisten – sind es für den ersten Hund nur 70 Euro pro Jahr, kostet der zweite bereits 250 Euro. Damit zahlen Besitzer oder Besitzerinnen von einem Hundepaar in der Gemeinde 320 Euro pro Jahr an Steuern.

Halterinnen und Halter von drei Hunden müssen ebenfalls in Schwaben am meisten zahlen: In Mickhausen beträgt die Steuer für den ersten Hund 100 Euro, der zweite Hund kostet 200 Euro und jeder weitere Hund stattliche 500 Euro. Wer dort drei Hunde hält, kommt also auf eine Summe von 800 Euro pro Jahr.