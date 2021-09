Hundesteuer Wohin fließt eigentlich die Hundesteuer?

Der Haustier-Boom in der Corona-Zeit hat sich auch in den öffentlichen Kassen bemerkbar gemacht - mit Rekordeinnahmen bei der Hundesteuer: Rund 380 Millionen Euro wurden laut Statistischem Bundesamt 2020 eingenommen, rund drei Prozent mehr als noch 2019.

Was passiert mit den Einnahmen aus der Hundesteuer?

Sie waren bisher auch davon überzeugt, dass mit dem Geld aus der Hundesteuer die Stadtreinigung finanziert wird, die öffentliche Hundewiese oder die Hundekot-Tütchen am Spender? Damit sind Sie nicht allein, liegen aber trotzdem falsch: "Die Hundesteuer ist eine Steuer und keine Gebühr für etwas ganz Konkretes - und Steuern haben das Wesen, dass sie in den allgemeinen Haushaltstopf einfließen, wie etwa auch eine Grund- oder Einkommenssteuer", erklärt Günter Schneider, Leiter des Kassen- und Steueramtes der Stadt Nürnberg. Damit haben also eigentlich alle etwas von dem Geld, das die Hundebesitzer zahlen.