Ärger in Amberg: Stadt verzehnfacht Steuer für Listenhunde

Einige Bundesländer haben Rassenliste abgeschafft

Nicht alle Bundesländer in Deutschland haben eine extra Liste für bestimmte Hunderassen. In Schleswig-Holstein beispielsweise werden Hunde nicht mehr aufgrund ihrer Rasse als gefährlich eingestuft, sondern nur, wenn sie auffällig geworden sind. Auch in Thüringen, Niedersachen und Mecklenburg-Vorpommern wurde die Rassenliste abgeschafft.

Vanessa Vogel hat eine Petition gestartet und 859 Unterschriften gesammelt. Dass die Entscheidung noch einmal revidiert wird, glaubt sie jedoch nicht nicht. In dieser Woche hatte die Hundebesitzerin einen Gesprächstermin mit Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny. Laut Vogel möchte der CSU-Politiker in der nächsten Stadtratssitzung die Petition seinen Ratsmitgliedern vorlegen. Sie will sich jetzt dafür einsetzten, dass die Liste für bestimmte Hunderassen in Bayern abgeschafft wird. Sie fordert stattessen einen Sachkundenachweis für alle Hundehalter, wie es seit 2013 in Niedersachsen der Fall ist. "Ich weiß, dass es ein langer, steiniger Weg wird, aber ich werde es versuchen", so Vanessa Vogel im BR-Interview.