Insta-Hype Puppy Yoga: Wie geht es den Hunden damit?

"Und einatmen", sagt Yogalehrerin Valerie Haydn, während sie die Arme über ihren Kopf hebt. Elf der dreizehn Teilnehmerinnen – und auch der einzige männliche Teilnehmer – stehen aufrecht auf ihren rosa Yogamatten und machen es der Lehrerin nach. Die beiden übrigen Teilnehmerinnen sitzen am Boden. Die eine filmt den braunen Pudelwelpen vor sich auf der Matte, die andere lässt sich von einem Hund das Gesicht abschlecken.

Ganz vorne an der großen Spiegelwand: zwei weitere Welpen, allerdings mit schwarzem Fell. Der eine bellt sein Spiegelbild an, der andere bleibt plötzlich stehen und krümmt den Rücken. "Und ausatmen." Da liegt auch schon ein braunes Häufchen auf dem hellen Parkettboden. Einige Teilnehmerinnen lächeln peinlich berührt. Einer der Organisatoren ist sofort mit Küchenrolle und Desinfektionsspray zur Stelle. "Und wir kommen ins Sitzen", die Yogalehrerin lässt sich nicht beirren – auch nicht von dem lauten Zischgeräusch, das aus der Spraydose kommt, als der Organisator den Boden desinfiziert.

Süße Tierbabys und Trendsport kombiniert als Social-Media-Hit

Yoga und Hundewelpen: Beides sind Themen mit Millionen von Beiträgen auf Instagram und TikTok. Puppy Yoga ist eine Kombination aus beidem und der Erfolg auf den Plattformen damit scheinbar programmiert. Zuerst verbreiteten sich Videos aus den USA und Großbritannien, wo Yoga mit Welpen schon länger angeboten wird. Seit vergangenem Jahr gibt es auch hier in Bayern erste Angebote, wie zum Beispiel "Pawmasté" in München. Doch was steckt hinter dem Trend – und wie geht es den Tieren damit?

Vanessa Praml und ihr Freund Nico, der nicht mit vollem Namen genannt werden möchte, haben mit Pawmasté das zweite Angebot für Puppy Yoga in München gegründet. Seit August organisieren sie die Yogastunden mit Welpen, mittlerweile fast jedes Wochenende. An einem Tag finden dann drei Stunden mit dem gleichen Wurf Welpen von einem Züchter statt. Jede Stunde ist aufgeteilt in 40 Minuten Yoga-Session und anschließend 20 Minuten Play-Session. Im ersten Teil laufen die Hunde frei im Raum herum, während die Teilnehmenden Yoga machen, im zweiten Teil haben die Teilnehmenden Zeit, um mit den Welpen zu spielen und zu kuscheln. Vor der nächsten Stunde gibt es dann 45 Minuten Pause.

Puppy Yoga soll zur Sozialisierung der Welpen beitragen

Dass die Welpen in diesem Alter noch nicht stubenrein sind, wird auf Instagram und TikTok kaum thematisiert. Hier stehen Kuschelfaktor, Entspannung und Spaß für die Teilnehmenden im Vordergrund. Doch auch die Welpen sollen angeblich vom Puppy Yoga profitieren. Laut Organisatoren und Züchtern trage es zu deren "Sozialisierung" bei. In der Sozialisierungsphase lernen Welpen viel Neues und werden so auf ihr weiteres Hundeleben vorbereitet. Unter anderem, indem man sie an neue Situationen heranführt, an fremde Umgebungen gewöhnt und mit anderen Menschen und Tieren in Kontakt bringt.

Für die siebeneinhalb Wochen alten Pudelwelpen, die heute bei ihrer ersten Yogastunde in München sind, ist einiges neu: eine Stunde Anfahrt im Auto, die große Spiegelwand im Yogastudio, die Entspannungsmusik, die über die Lautsprecher läuft, zwei Organisatoren, eine Yogalehrerin und dreimal 14 Teilnehmende. Mindestens sieben Stunden sind die Welpen inklusive Hin- und Rückfahrt heute unterwegs.

Kristina Berchtold vom Tierschutzverein München stimmt zu, dass Puppy Yoga gut für die Sozialisierung mancher Welpen sein könnte. Einzelne könnten jedoch auch eine Reizüberflutung erleben und dadurch überfordert werden. Außerdem kritisiert sie das Bild, das durch Puppy Yoga vermittelt wird – gerade auch über den Trend in den sozialen Medien: "Hunde werden als Kuscheltiere präsentiert, die zum Sport- und Freizeitgenuss 'verwendet' werden." Das befeuert ihrer Meinung nach auch die Nachfrage nach Welpen und dementsprechend einen "Zuchthype".