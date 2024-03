Wundermittel Proteine: Wie sinnvoll sind Eiweißriegel und Co?

Nimmt man durch proteinhaltige Lebensmittel ab?

Eine proteinreiche Ernährung kann beim Abnehmen helfen, da sie besser sättigt und den Erhalt der fettfreien Körpermasse unterstützt. Die Vorteile einer proteinreichen Ernährung würden sich vor allem bei Diäten von drei bis sechs Monaten zeigen, meint Daniela Krehl. Mit zunehmender Dauer einer proteinreichen Ernährung würde dieser Effekt aber kleiner oder verschwände ganz, so Restemeyer. In diesem Zusammenhang seien weitere Untersuchungen notwendig. "Wichtiger als die Nährstoffzusammensetzung ist die Energiebilanz: Um abzunehmen, müssen weniger Kalorien aufgenommen als verbraucht werden", sagt Krehl. Ein Wundermittel für eine schlanke Figur ist Protein also nicht. Es bleibt langfristig dabei, weniger beziehungsweise ausgewogener und gesünder zu essen.

Wie wird Lebensmitteln zusätzlich Protein zugeführt?

Lebensmitteln werden Proteinquellen wie Whey, Soja oder Erbsenprotein hinzugefügt, um den Proteingehalt zu erhöhen. So kann die tägliche Proteinaufnahme gesteigert werden.

Kann zu viel Protein schädlich sein?

Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Nachweise, ob ein Zuviel an Proteinen gesundheitlich bedenklich ist. So gibt es auch noch keine festgelegten Obergrenzen. Die Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit lautet, dass Erwachsene die tägliche Proteinzufuhr auf das Doppelte der Zufuhrempfehlung beschränken sollten, also maximal knapp zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.

Trotzdem sollten manche Menschen nicht unbedenklich Proteine zu sich nehmen: "Die Forscher betonen, dass eine eiweißreiche Ernährung nicht für jeden geeignet ist, insbesondere für Übergewichtige und Diabetiker. Wer sich stark eiweißbetont ernähren möchte, sollte vorher vom Arzt eine mögliche beginnende Nierenerkrankung ausschließen lassen", sagt Daniela Krehl. Denn überflüssiges Protein wird vom Körper abgebaut, wobei Harnstoff entsteht, der mit dem Urin ausgeschieden wird. Das kann zu einer Belastung der Niere führen, was bei gesunden Menschen allerdings kein Problem darstellt. Deswegen sollte man vorab abklären, ob die Nieren voll funktionsfähig sind. In jedem Fall sei es wichtig, bei hoher Proteinzufuhr ausreichend zu trinken, denn bei Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion könne viel Protein problematisch sein und zu einer Verschlechterung führen, sagt Restemeyer.

Zugesetzte Proteine in Lebensmitteln – Geldschneiderei?

Der Markt mit Protein-Produkten ist riesig und uneinheitlich und lässt sich das "Mehr" an Proteinen ordentlich bezahlen. Das zeigt ein Marktcheck des Portals Lebensmittelklarheit (externer Link) : "Wer Lebensmittel mit Proteinwerbung kauft, muss tief in die Tasche greifen: 49 von 57 Protein-Produkten waren teurer als das entsprechende Vergleichsprodukt ohne Proteinwerbung. Jedes fünfte Produkt im Marktcheck kostete sogar mehr als doppelt so viel." Zudem enthielten nicht alle Produkte, die mit einem Proteingehalt beworben werden, tatsächlich mehr Protein als vergleichbare Produkte ohne diese Werbung. Das werfe die Frage auf, "ob Verbraucherinnen und Verbraucher tatsächlich einen Mehrwert für ihr Geld erhalten, wenn sie sich für diese teureren Optionen entscheiden", meint Daniela Krehl.

Haben proteinangereicherte Lebensmittel Nachteile?

Neben den Kosten können High-Protein-Produkte einen weiteren Nachteil haben: Es handele sich häufig um hoch verarbeitete Lebensmittel, so Silke Restemeyer: "Das sind aus kostengünstigen Zutaten – überwiegend aus industriellen Energie- und Nährstoffquellen und Zusatzstoffen – zusammengesetzte Produkte […]. Wenn häufig zu diesen Produkten gegriffen wird und sie Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Nüsse verdrängen, kann das langfristig kritisch für die Zufuhr von sekundären Pflanzenstoffen, Nähr- und Ballaststoffen sein und mit Übergewicht, ernährungsbedingten Krankheiten und ökologischen Nachteilen einhergehen." In der Untersuchung des Portals Lebensmittelklarheit fiel ein Drittel der Protein-Produkte auch durch einen übermäßig hohen Fett- oder Salzgehalt auf, was ihre gesundheitlichen Vorteile infrage stelle, sagt auch Daniela Krehl.