Tote und Verletzte bei Busunfall nahe Leipzig

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Bei dem schweren Unfall eines Reisebusses der Firma "Flixbus" auf der Autobahn 9 bei Leipzig sind laut Polizei mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen; der Fahrer ist nicht darunter. Zudem gab es den Angaben zufolge mindestens 20 Verletzte. Noch immer sind Rettungshubschrauber und Krankenwagen im Einsatz. Das Bilden der "Rettungsgasse" funktionierte hier zum Glück vorbildlich.

Der aktuelle Stand am Mittag: Der Bus wurde mithilfe von Gurten aufgerichtet, um weitere Insassen bergen zu können. Das Geschehen war durch mobile Sichtschutzwände abgezäunt. Krankenhäuser in der Umgebung wappneten sich für einen Großeinsatz: Die Notaufnahme sei alarmiert und es würden Operationssäle sowie Diagnostikräume vorbereitet und vorgehalten, sagte ein Sprecher des Diakonissen-Krankenhauses in Leipzig auf Anfrage.

Die Bergungsarbeiten werden laut Polizei noch einige Zeit andauern. Die Fahrspur nach München bleibt daher noch länger gesperrt - Richtung Berlin wird die Autobahn in Kürze wieder freigegeben.

Unterwegs von Berlin nach Zürich

Der Busunfall hatte sich gegen 9.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet. Nach ersten Erkenntnissen ist der Doppelstockbus auf gerader Strecke aus noch unbekannter Ursache ins Gebüsch gefahren und auf die Seite gestürzt.

Nach Angaben von Flix war der Bus auf dem Weg von Berlin nach Zürich. An Bord waren 53 Fahrgäste und zwei Fahrer. Nach derzeitigem Stand war am Unfall kein anderes Fahrzeug beteiligt.