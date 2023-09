Gratis Wasser auf der Wiesn: Trinkwasserbrunnen sind montiert

Besucherinnen und Besucher des Münchner Oktoberfestes, die zwischendurch mal einen Schluck Wasser brauchen, finden ab dem 16. September, wenn die Wiesn beginnt, erstmals vier kostenlose Trinkwasser-Zapfsäulen auf der Theresienwiese. Sie befinden sich parallel zwischen der Wirte- und der Schaustellerstraße, außen an den Toiletten-Anlagen.

Die Stadtwerke München haben für die Zapfstellen einen Prototyp entwickelt und in der hauseigenen Werkstatt gebaut. Seit dieser Woche sind die vier Brunnen montiert und probeweise in Betrieb. Sie nutzen bereits bestehende Wasserleitungen, so mussten dafür keine extra Rohre verlegt werden.

Reiter: Überteuerte Wasserpreise überdenken

Oberbürgermeister Dieter Reiter und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner probierten die Zapfstellen als erste aus. "Ich freue mich, dass wir jetzt auch auf der Wiesn kostenlos Trinkwasser anbieten können. Das ist gerade an heißen Tagen wichtig und ich hoffe, dass sich der Service bewährt und wir das Projekt in den nächsten Jahren fortsetzen können", so der Münchner Oberbürgermeister.

Bereits vor einigen Wochen habe er die Münchner Gastronomen gebeten, die teilweise überteuerten Wasserpreise zu überdenken. "Insofern war es mir ein Anliegen, auf unserem Volksfest mit gutem Beispiel voranzugehen und kostenloses Trinkwasser anzubieten. Prima, dass das für heuer noch geklappt hat", freut sich Reiter.

Wasser als Zeichen der Gastfreundschaft

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner erklärt, dass es jetzt auch auf der Wiesn "berühmtes Münchner Wasser" gibt. Es sei ja auch ein klassisches Zeichen von Gastfreundschaft, Wasser anzubieten. Außerdem bedankte er sich bei den Stadtwerken München für die Entwicklung der Brunnen.

Die Einrichtung der Trinkwasser-Zapfstellen geht auf einen Antrag aus dem Münchner Stadtrat zurück, der von einer breiten Mehrheit der Fraktionen mitgetragen wurde. Bei dem Thema waren sich nahezu alle Parteien einig. Die Wiesn soll ein Volksfest für alle Menschen bleiben, hieß es im gemeinsamen Antrag. Die kostenlosen Trinkwasserstellen seien vor allem für Jugendliche, Familien mit Kindern und Senioren praktisch.

Bruchsichere Trinkbehälter müssen mitgebracht werden

Alle vier Zapfstellen sind barrierefrei gestaltet. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, ihre eigenen, bruchsicheren Trinkgefäße mitzubringen.

Im Beitrag: Oktoberfest 2023 - Neues von der Wiesn