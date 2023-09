Nach Bahn-Chaos in München: Ermittlungen gegen Baggerfahrer

Bei der Bahn herrschte am Donnerstag Chaos, weil wegen einer defekten Oberleitung in Laim der Münchner Hauptbahnhof lahmgelegt war. Die Folge: stillstehende Züge, Tausende gestrandete Reisende und verzweifelte Pendler. Stundenlang fuhren weder Fern- noch Regionalzüge. Auch die Stammstrecke der S-Bahn war zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt.

Bundespolizei: Bagger war Ursache

Nun ermittelt die Bundespolizei gegen einen 25 Jahre alten Baggerfahrer. Der Vorwurf lautet gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr, wie die Behörde mitteilt. Erste Ermittlungen der Bundespolizei bestätigten den Bagger als Ursache für den Stillstand. Das Baugerät war bei Bauarbeiten in der Tiefbaustelle zur zweiten Stammstrecke im Einsatz, heißt es weiter.

Allerdings gingen die Ermittler derzeit von Fahrlässigkeit aus, sagte Wolfgang Hauner, Pressesprecher der Bundespolizei München, auf Nachfrage dem BR. Es gebe bislang keine Hinweise, dass der Baggerfahrer absichtlich das Quertragwerk der Oberleitungen beschädigt haben sollte. Die nächsten Schritte seien eine Vernehmung des Baggerfahrers, sofern dieser zustimme, und eine technische Prüfung des Geräts. Am kommenden Montag könne man vielleicht schon mehr sagen, so der Sprecher.

Oberleitung fiel auf S-Bahn mit rund 350 Menschen

Konkret habe der 25-Jährige Schotter in unmittelbarer Nähe am Bahnsteig 2 des S-Bahn-Haltepunkts Laim ausgehoben. Dabei sei der Auslegearm des Baggers in die Oberleitung gekommen und habe diese gegen 11.05 Uhr abgerissen, so die Bundespolizei. Dadurch sei die komplette Oberleitungsanlage beschädigt worden. Die Leitung fiel den Angaben nach auf eine mit etwa 350 Menschen besetzte S-Bahn, der Zug wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Laut Bahn fahren Züge wieder planmäßig

Die Bahn konnte den Schaden noch in der Nacht auf Freitag und somit schneller als gedacht reparieren. Am Freitagmorgen lief der Verkehr wieder in weiten Teilen an. Am späten Vormittag meldete die Bahn weder für den Zug- noch für den S-Bahn-Verkehr Störungen infolge des Oberleitungsschadens.

Mit Informationen von dpa