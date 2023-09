Münchner Bahn-Chaos: Womit am Freitag gerechnet werden muss

Stillstehende Züge, tausende genervte Reisende und Pendler, lange Warteschlangen an den Infoständen: Wegen eines bei Bauarbeiten beschädigten Tragwerks für Oberleitungen ging am Münchner Hauptbahnhof über Stunden nichts mehr. Inzwischen fahren zunehmend wieder Züge.

Großflächige Einschränkungen mindestens bis in die Nacht

Wie der Konzern am Abend mitteilte, seien die Reparaturarbeiten schneller vorangekommen als geplant. Die ersten Gleise seien für den Zugverkehr wieder freigegeben. Züge des Fern- und Regionalverkehrs könnten den Hauptbahnhof wieder anfahren. Es kommt den Angaben zufolge in den nächsten Stunden jedoch weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Morgen soll es demnach aber nur noch vereinzelt Zugausfälle geben. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über den DB Navigator oder bahn.de über die aktuelle Lage zu informieren. Außerdem will sich die Bahn Fahrgästen gegenüber kulant zeigen (Homepage):

Alle Fahrgäste, die ihre für den 07.09.2023 geplante Reise aufgrund des Oberleitungsschadens in München verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

ICEs über Nürnberg nach Dortmund wieder regulär

Im Fernverkehr konnte die Deutsche Bahn im Laufe des Tages wieder Verbindungen aufnehmen. So verkehren bereits ICEs über Nürnberg nach Dortmund den Angaben zufolge wieder nach Plan. ICE-Züge über Nürnberg nach Berlin sowie über Augsburg nach Hamburg fahren demnach wieder im Zwei-Stunden-Takt.

Vereinzelte Regionalzüge ab Hauptbahnhof

Nach Angaben der Bahn verkehren vereinzelt auch wieder Regionalzüge ab dem Münchner Hauptbahnhof. Mehrere betroffene Gleise seien inzwischen wieder freigegeben, teilte die Deutsche Bahn am Abend gegen 20.35 Uhr mit - sodass in den kommenden Stunden der Betrieb von und nach Landshut, Ingolstadt und Buchloe sowie von und nach München Hauptbahnhof allmählich wieder aufgenommen werden könne. Züge aus dem Werdenfelser Land wenden aber bis Betriebsschluss in Starnberg.

Teilweise wieder S-Bahnen auf der Stammstrecke

Auf der S-Bahn-Stammstrecke unterhalb der Münchner Innenstadt gibt es aber nach wie vor erhebliche Einschränkungen. Viele Züge wenden auch hier vorzeitig, etwa in Pasing. Auf einigen Linien verkehren aber wieder S-Bahnen:

So fährt etwa die S8 ab der Donnersberger Brücke über den Ostbahnhof zum Flughafen. Dasselbe gilt für die S6 Richtung Ebersberg. Die S7 Wolfratshausen-Kreuzstraße verkehrt regulär. Die S2 nach Petershausen wiederum fährt ohne Halt bis Obermenzing und dann weiter, allerdings nicht vom Tiefgeschoss des Münchner Hauptbahnhofs aus, sondern von einem oberirdischen Gleis.

Aktuell enden noch viele S-Bahnen in Pasing. Von dort gibt es einen Ersatzverkehr, etwa mit Bussen zum Heimeranplatz, von dem die U5 Richtung Innenstadt fährt. Am Freitag sollen die S-Bahnen auf der Stammstrecke wieder regulär unterwegs sein.

Bagger beschädigt Tragwerk für Oberleitungen

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Bagger bei Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke im Bereich München-Laim ein komplettes Quertragwerk beschädigt. Über dieses sind die Oberleitungen aller Gleise gespannt. Dadurch war die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing stillgelegt.

