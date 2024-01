Glatteis: Mancherorts weiter Rutschgefahr und Schulausfälle

Auch heute sollte man auf den Straßen lieber besonders vorsichtig sein - vor allem in der Oberpfalz und im nördlichen Unterfranken. Dort kann es auch am Donnerstagmorgen verbreitet noch sehr glatt sein. Das gilt vor allem für Nebenstraßen sowie Geh- und Radwege. Insgesamt entspannt sich in Bayern die Lage zunehmend, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnung vor Glatteis inzwischen aufgehoben.

Viele Verkehrsunfälle - aber die meisten glimpflich verlaufen

Laut Polizei sind in der Oberpfalz seit Mittwochmorgen 25 Verkehrsunfälle wegen Glätte passiert, die meisten davon in Stadt und Landkreis Regensburg. Vier Menschen wurden dabei leicht verletzt, meist blieb es aber bei Blechschäden, so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Im weiteren Verlauf des heutigen Donnerstags dürfte sich laut Polizei mit steigenden Temperaturen die Situation auf den Straßen vorerst weiter entspannen.

Die meisten Verkehrsteilnehmer haben nach dem gestrigen Schreck ihre Fahrweise scheinbar dem Wetter gut angepasst, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage. Eisregen und Straßenglätte haben seit gestern in Niederbayern nur zu wenigen Unfällen geführt. Schwer verletzt wurde niemand. Auch am frühen Donnerstagmorgen meldeten einzelne Polizeidienststellen in Niederbayern auf BR-Anfrage kaum Unfälle.

In Oberfranken musste die A73 bei Rödental im Landkreis Coburg nach zwei Unfällen für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Zuerst hatte ein Mann auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren; kurz darauf rutschte ein zweites Fahrzeug wenige Meter daneben ebenfalls in die Leitplanke. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Inzwischen hat sich auch in Oberfranken die Wetterlage entspannt.

Noch vereinzelt Schulausfälle, Flughafen und Bahn ohne Einschränkungen

In Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie in den Kreisen Miltenberg, Main-Spessart und Rhön-Grabfeld fällt wegen Glätte auch am heutigen Donnerstag der Unterricht aus.

Am Münchner Flughafen soll es heute keine größeren Einschränkungen mehr geben. Gleiches gilt für die Deutsche Bahn. Im Laufe des Tages soll es neue Niederschläge geben, zum Abend hin kann es bis in die Niederungen schneien.

Hessen und Rheinland-Pfalz kämpfen mit Glätte

In der Mitte Deutschlands sorgen Glätte und Schnee dagegen auch heute für erhebliche Behinderungen. Auf den Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz gab es in der Nacht teils kilometerlange Staus. Hunderte Fahrzeuge blieben hängen. Der Flughafen Frankfurt hat wegen der anhaltenden Glättegefahr schon vorsorglich rund 300 Flüge gestrichen - etwa ein Drittel aller Starts und Landungen.

Münchner Winterdienst: Mittwoch war Herausforderung

Die Chefin des Münchner Winterdienstes, die städtische Baureferentin Jeanne Marie Ehbauer, zieht nach dem Eisregen am Mittwochmorgen indessen eine positive Bilanz. Der Mittwoch sei zwar eine wirkliche Herausforderung gewesen, dennoch habe man die Straßen in München vom Eis größtenteils freihalten können, sagte Ehbauer dem BR.

Bei solchen Extremwetterereignissen würden die normalen acht Arbeitsstunden pro Tag nicht mehr eingehalten, so die städtische Baureferentin. So arbeiteten manche der rund 1.000 Mitarbeiter bis zu zwölf Stunden am Stück und länger.

Inzwischen hat sich auch in Oberbayern die Lage entspannt. Die Temperaturen waren vielerorts schon am Mittwochabend stark gestiegen; so blieben laut den Polizeipräsidien Ingolstadt und Rosenheim in der Nacht Glätte-Unfälle aus. Allerdings soll es am Donnerstag Nachmittag wieder kälter werden.

Schwaben: Vormittags Unfälle, nachmittags Beruhigung

Im Allgäu konnte die Polizei bereits am Mittwoch Nachmittag eine erste Entwarnung geben. Waren vormittags glättebedingt noch rund 30 Unfälle auf den Straßen gezählt worden, habe sich die Lage nachmittags deutlich entschärft, so das das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Nur noch vereinzelt seien Autos ins Rutschen gekommen. Der Deutsche Wetterdienst hatte seine Unwetterwarnung für Schwaben bereits am Nachmittag aufgehoben.

Blitzeis sorgte für geschlossene Schulen und gestrichene Flüge

Am Mittwoch hatten Schnee und vor allem Glatteis in Bayern den Alltag vieler Menschen ausgebremst. Der DWD warnte vor einer "ausgewachsenen Unwetterlage".

Schulen blieben vielerorts geschlossen, Straßen und Gehwege waren gefährlich rutschig. Es kam zu zahlreichen Verkehrsunfällen wegen Blitzeis, am Untermain waren Rettungskräfte wegen Stürzen im Dauereinsatz. Am Münchner Flughafen wurden zahlreiche Flüge gestrichen.