Glatteis: Wer über die Schulausfälle in Bayern entscheidet

Auf dem Stundenplan des Kronberg-Gymnasiums in Aschaffenburg stand am Mittwoch: Distanzunterricht für alle Schulkinder. Das hatte ein Gremium am Vortag aufgrund der Wetterprognose für alle Schulen in Unterfranken entschieden. Der Schulweg wäre bei Glatteis und Eisregen zu gefährlich gewesen. Schulleiter Henrik Barz sagt, dass Eltern, Schulkinder und Lehrkräfte schnell informiert worden seien. "Wir hätten heute früh zur Not auch Kinder notbetreuen können, aber es sind tatsächlich alle zuhause geblieben." Schulen sind laut Kultusministerium nicht verpflichtet, eine Notbetreuung anzubieten.