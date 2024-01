Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Rechte Parolen nach AfD-Parteitag: Staatsschutz ermittelt

Der Staatsschutz ermittelt zu einem Vorfall am Rande des AfD-Parteitags in Greding. Am Wochenende soll eine Gruppe in einer Diskothek ausländerfeindliche Parolen skandiert haben. Bei den Feiernden waren nach BR-Informationen auch AfD-Mandatsträger.