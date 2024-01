Grundwasser sichern: Schnee und Regen reichen nicht mehr

Wasserwirtschaftsämter denken in Jahrzehnten, nicht in Monaten

Aber auf Regen und Schnee allein ist kein Verlass mehr, wenn es darum geht, langfristig das Grundwasser in ganz Bayern zu sichern. Der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim zählt zu den niederschlagsärmsten Regionen in Bayern. Das zuständige Wasserwirtschaftsamt in Ansbach hat deshalb gemeinsam mit dem Bayerischen Bauernverband in einem Pilotprojekt ehemalige Entwässerungsgräben in Rückhaltebecken umgewandelt. Drei Gräben mit einer Länge von etwa 50 Metern wurden mit Staubauwerken versehen.

Die Erfahrungen waren mehr als positiv, sagt Amtsleiter Thomas Keller: An allen drei Stellen sind zwischen 3.000 und 4.000 Kubikmeter Wasser innerhalb eines Jahres in die Fläche abgeflossen. Und immerhin drei bis fünf Prozent der Niederschlagsmenge konnten im Graben zurückgehalten werden. Dabei wäre noch mehr möglich, schätzt Thomas Keller. Seine Erkenntnis: Auch in den tonigen Böden der Region versickert Wasser. Und sein Fazit: Selbst in Trockenregionen kann man einiges tun, um die Grundwassersituation zu verbessern.

Gräben aufstauen in Kooperation mit den Landwirten

Entscheidend bei dem Pilotprojekt war für Amtsleiter Keller, dass die Landwirte bestimmen, was am Graben passiert, denn "die müssen bewirtschaften, nicht wir". Die Landwirte hätten bei zu nassen Feldern jederzeit das Stauwehr öffnen können – sie haben es aber kein einziges Mal getan.

Hoffnung auf eine Bewässerung für Sonderkulturen

Das Projekt soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Nach den positiven Ergebnissen ist nun die Hoffnung, sogar Lösungen für die Bewässerung von Gemüse oder Rebstöcken zu finden, wenn noch mehr Wasser im Graben zurückgehalten werden kann. Ein Lösungsansatz für den Grundwasserschutz vor Ort ist es auf jeden Fall: Entwässerungsgräben aufstauen – so einfach kann es gehen.