Gillamoos: Merz, Kretschmann, Weidel und Kubicki treten an

Die Parteien haben die Hauptredner für den Politischen Gillamoos am 4. September in Abensberg bekanntgegeben. Dieses Jahr dürfen sich die Besucher unter anderem auf viel bundespolitische Prominenz beim Frühschoppen-Schlagabtausch freuen.

Bayerische SPD hat noch keinen Hauptredner bekannt gegeben

Für die CSU wird neben Ministerpräsident Markus Söder auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sprechen. Die bayerischen Grünen bekommen im Landtagswahljahr mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann Unterstützung aus Baden-Württemberg. Für die AfD wird Bundessprecherin Alice Weidel teilnehmen. Bei der FDP ist Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki Hauptredner. Für die Freien Wähler wird wie gewohnt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auftreten. Die bayerische SPD konnte heute noch keinen Hauptredner bestätigen.

Volksfest Gillamoos hat 700-jährige Tradition

Beim Politischen Frühschoppen am Gillamoos-Montag duellieren sich in Abensberg traditionell die großen Parteien mit Rednern in unterschiedlichen Zelten auf dem Jahrmarktsgelände. Das immer Anfang September stattfindende Volksfest hat eine mehr als 700-jährige Tradition im Landkreis Kelheim und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt. Parallel gibt es einen Bierzelt- und Volksfestbetrieb. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltung zwischenzeitlich nicht in der üblichen Festzelt-Atmosphäre stattfinden können, einige Parteien wichen auf Formate aus, bei denen die Reden im Internet übertragen wurden.

Vergangenes Jahr NRW-Ministerpräsident Wüst als CDU-Redner

Im vergangenen Jahr sprachen bei der CSU Markus Söder und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Söder ist seit vielen Jahren immer wieder als Redner vor Ort gewesen, für Friedrich Merz ist es die Premiere bei dem laut der Stadt Abensberg "größten politischen Stammtisch der Republik".

Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt.