Urteil im Badewannen-Prozess: Angeklagter freigesprochen

Das Landgericht München hat den wegen Mordes angeklagten Manfred Genditzki freigesprochen. Unter den Zuschauern im fast vollbesetzten Gerichtssaal begannen Zuschauer zu weinen. Die Kinder des Angeklagten weinten ebenfalls und umarmten sich. Der Angeklagte nahm das Urteil ohne Regung zur Kenntnis.

Wegen Mordes 13 Jahre im Gefängnis

Ursprünglich war dem heute 63-Jährigen vorgeworfen worden, im Jahr 2008 eine 87-Jährige Rentnerin aus Rottach-Egern nach einem Streit geschlagen und dann in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Wegen dieser vermeintlichen Tat saß der Angeklagte bereits 13 Jahre und 6 Monate in Haft, bevor das Landgericht München im vergangenen Jahr erhebliche Zweifel an der Tat erkannt hatte. Mit dem Freispruch war gerechnet worden, da selbst die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer sich vom Vorwurf des Mordes distanziert und einen Freispruch beantragt hatte.

Richter hielten Angeklagten für schuldig

Es war das nunmehr dritte Verfahren in dem Fall. In zwei vorangegangenen Prozessen hatten die Richter den Angeklagten für schuldig befunden und ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Urteile stützten sich größtenteils auf die Aussage eines Rechtsmediziners, der damals ausschloss, dass die Rentnerin, aufgrund eines Schwächeanfalls, selbst in die Badewanne gestürzt- und dort ertrunken sein könnte.

Computer Simulationen: Statt Mord ist Unfall wahrscheinlicher

Manfred Genditzki saß im Gefängnis bevor ihn das Münchner Landgericht im August vergangenen Jahres wegen erheblicher Zweifel ohne Auflagen aus der Justizvollzugsanstalt Landsberg entließ. Im seit April laufenden Wiederaufnahmeverfahren konnte ein Gutachter mittels Computersimulationen zeigen, dass ein Sturz der Rentnerin als die wahrscheinlichste Ursache anzusehen ist. Zudem waren sich mehrere Sachverständige im Verfahren einig, dass die 87-Jährige viel später als ursprünglich angenommen gestorben sein muss. Für den nun errechneten Todeszeitpunkt hat der Angeklagte ein Alibi.