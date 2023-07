Autonomer eBus – Projekt in Bad Birnbach wird fortgesetzt

Ein autonom fahrender und elektrisch betriebener Minibus kommt in Bad Birnbach im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn auf Abruf zu 20 Haltestellen. Das ÖPNV-Projekt geht nach einem Jahr nun in den Regelbetrieb über.

Bilanz nach einem Jahr: 5.000 Fahrten

Die Bilanz fällt aus Sicht der Betreiber positiv aus: Rund 7.800 Einheimische und Gäste nutzten innerhalb des Jahres die beiden Rufbusse bei gut 5.000 Fahrten, wie Bürgermeisterin Dagmar Feicht (CSU) sagte.

"Es geht um Mobilität für alle – gerade im ländlichen Raum." Bad Birnbachs Bürgermeisterin Dagmar Feicht.

Bad Birnbach hat rund 5.800 Einwohner und besteht aus 85 Ortsteilen. Einen Optimierungswunsch hat Feicht: Die Busse sollten etwas schneller werden. Aktuell seien sie mit bis zu 20 Stundenkilometern unterwegs.

Auch ein weiteres großes Ziel gibt es für die Verantwortlichen: Die Stufe 4. Dabei soll der Bus vollkommen autonom fahren, also ohne einen sogenannten Operator unterwegs sein. Der steuert im Moment zur Sicherheit noch manuell, wenn es sein muss.

Geld aus verschiedenen Töpfen

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) kündigte am Freitag eine 45-prozentige Förderung aus staatlichen Mitteln an. Beteiligt sind an dem Projekt mit Namen HEAL neben dem Markt Bad Birnbach die Deutsche Bahn, der Landkreis Rottal-Inn, die Regionalbus Ostbayern GmbH und der Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gefördert wird HEAL auch vom Bundesverkehrsministerium.

Ein erstes Projekt mit einem autonom fahrenden eBus im ÖPNV startete Bad Birnbach bereits im Jahr 2017: Ein Fahrzeug bringt auf einer Pendelstrecke Menschen vom Bahnhof zur Therme und auf den Marktplatz. Dieses nutzten den Angaben nach seither rund 87.500 Menschen. Der Pendelbus bleibt ebenfalls weiterhin in Betrieb.