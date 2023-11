Geschäft mit der Flucht: Die gefährliche Jagd nach Schleusern

Zwei Bundespolizisten aus Passau machen sich bereit für die Schicht. Die beiden werden heute den ganzen Tag Autos und Kleintransporter aus dem Verkehr ziehen - auf der Suche nach Schleusern und Geflüchteten. Routine, möchte man meinen. Doch Routine gibt’s nicht mehr, erzählen sie. Denn Schleuser sind seit diesem Sommer deutlich gewaltbereiter. Bemerken sie die Polizei, steigen einige aufs Gas und liefern sich Verfolgungsjagden mit der Polizei.

Die Liste der Unfälle ist lang. In den vergangenen Monaten sind sie mehrfach gegen Hausmausern und Bäume gefahren, haben Polizeiautos gerammt. "Das ist leider an der Tagesordnung. Und die Gewaltbereitschaft belastet mich", erzählt ein Polizist. Sein Kollege ergänzt: "Ich gehe eigentlich vom Schlimmsten aus und freue mich, wenn es doch nicht so schlimm kommt."

Nach Verfolgungsjagd: Unfall in Ampfing mit Toten

Das Schlimmste, da sind sich die beiden einig, ist ihren Kollegen auf der A94 bei Ampfing passiert. Vor vier Wochen hat ein mutmaßlicher Schleuser bei der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Sieben Geflüchtete sind gestorben - darunter ein Kind. Die beiden Bundespolizisten aus Passau haben Angst, dass sie selbst in so eine Situation kommen könnten.

"Wenn dir so etwas passiert, kann es sein, dass dich das so fertig macht, dass du nie wieder als Polizisten arbeiten kannst. So sehr jeder von uns die Schleusungskriminalität bekämpfen will. Niemand will, dass solche Unfälle passieren, niemand." Bundespolizist aus Passau

Die Polizei winkt raus: Jetzt wird es kritisch

Die beiden Bundespolizisten fahren an die bayerisch-österreichische Grenze bei Pocking im Landkreis Passau. Sie stellen ihr Auto in einer Behelfsausfahrt der A3 ab und scannen bei laufendem Motor vorbeifahrende Wagen und Kennzeichen. Nach nur wenigen Minuten nehmen sie die Verfolgung auf. Ein französischer Kleintransporter kommt ihnen verdächtig vor. Die beiden hängen sich dran, lassen über Funk das Kennzeichen prüfen. Erst kurz vor der Autobahnausfahrt überholen sie den Transporter und winken ihn mit der Kelle aus dem Verkehr. "Wir kündigen die Kontrollen so kurz wie möglich vorher an, damit sich die Fahrer nicht drauf vorbereiten können", sagt der Beifahrer.

Beide beobachten jetzt in Rück- und Seitenspiegel, was hinten passiert. Es ist die kritische Phase: Gibt der Fahrer Gas, stellt er das Auto ab und läuft davon oder folgt er der Polizei? Die zwei beobachten, wie der Transporter langsamer wird und abbremst. Sie schnallen sich ab, um schnell reagieren zu können. Doch dann nimmt das Fahrzeug wieder Geschwindigkeit auf und folgt der Polizei. Entwarnung. Der Fahrer stellt den Wagen ab, zeigt seine Papiere her und öffnet die Türen: keine Menschen an Bord, nur eine Lieferung Handtaschen. "Aber genau dieses Hinterherfahren war gerade der heikle Moment. Ich habe schon erlebt, wie jemand auf der Landstraße eine dritte Spur eröffnet hat. Das ist gefährlich für alle. Und wir müssen in kürzester Zeit entscheiden, ob wir ihm folgen oder nicht", erzählen sie.