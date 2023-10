Flucht vor der Polizei: Schleuserfahrzeuge kollidieren

Auf der Flucht vor der Polizei sind am Dienstagabend (24.10.) im Neuburger Wald im Landkreis Passau zwei Schleuserfahrzeuge zusammengestoßen. Vier Geflüchtete wurden dabei verletzt.

Flucht vor Kontrolle endet mit Unfall

Wie ein Sprecher der Bundespolizei Passau auf BR-Anfrage mitteilt, sollten die beiden Fahrzeuge mit tschechischer Zulassung gegen 19 Uhr im Bereich Neuburg am Inn von Bundespolizisten kontrolliert werden. Die Fahrer hielten aber nicht an, sondern fuhren mit hoher Geschwindigkeit davon. In einer Kurve versuchte dann ein Schleuser, den anderen zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin flüchteten die Fahrer zu Fuß. Ein Mann, ein 32-jähriger Ukrainer, konnte mit Hilfe von Diensthunden festgenommen werden. Der zweite Mann ist noch auf der Flucht, die Fahndung läuft.

Vier Migranten kurzzeitig im Krankenhaus

Die Bundespolizei griff vor Ort elf Migranten aus der Türkei im Alter zwischen 18 und 50 Jahren auf. Vier wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, nach kurzer Behandlung aber wieder entlassen. Alle elf Personen werden aktuell bei der Bundespolizei in Passau aufgenommen. Wo sie danach hingebracht werden, ist noch unklar.

38 Menschen in Lastwagen gepfercht

Fast zur gleichen Zeit haben unbekannte Schleuser vermutlich mit einem Lastwagen 38 Migranten aus der Türkei in die Oberpfalz gebracht und auf einem Parkplatz an der B22 bei Leuchtenberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ausgesetzt. Anwohner hatten am Dienstagabend die Polizei alarmiert, daraufhin rückten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus aus und griffen die Migranten schließlich in mehreren Kleingruppen auf. Auf dem Parkplatz fanden die Beamten auch mehrere Fragmente von türkischen Pässen.