Schleuserfahrzeug prallt gegen Baum – vier Verletzte

Erneut ist in Bayern ein schwerer Unfall mit einem Schleuserfahrzeug passiert. Am frühen Freitagabend ist in Bayerisch Gmain im oberbayerischen Kreis Berchtesgadener Land ein Schleuser mit dem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer ist flüchtig, vier Insassen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Unfall direkt nach dem Grenzübergang

Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, war das Fahrzeug gegen 17.30 Uhr direkt nach dem Grenzübergang neben der Grundschule in Bayerisch Gmain frontal gegen den Baum gefahren. Warum, ist noch unklar.

Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Zur Identität der vier eingeschleusten Insassen, die nun im Krankenhaus liegen, ist nichts bekannt. Die Polizei ermittelt zur Ursache und fahndet nach dem flüchtigen mutmaßlichen Schleuser.