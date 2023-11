"Reichsbürger"-Treffen in Wemding: Festnahme bei Razzia

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr rückte die Polizei an: Bis in die späten Nachtstunden gab es eine Razzia bei dem überregionalen Treffen sogenannter "Reichsbürger" in einem Hotel in Wemding (Landkreis Donau-Ries). Das bestätigte am Sonntagmorgen das Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Zwei Teilnehmer wegen Haftbefehlen gesucht

Anlass für die Razzia war laut Pressesprecher Markus Trieb, dass gegen zwei der Teilnehmenden des "Reichsbürger"-Treffens Haftbefehle vorlagen. Bei der Razzia wurden diese zwei Personen auch angetroffen, sagt Trieb. Eine der beiden Personen, ein 66-jähriger Mann, konnte den Haftbefehl mit der Zahlung der bislang unbeglichenen Geldbuße in unbekannter Höhe abwenden, teilt die Polizei mit.

Die zweite Person, eine 57-jährige Frau, befinde sich derzeit im Polizeiarrest. Gegen sie liegen laut Polizei zwei Haftbefehle vor. Sie soll heute in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Bei der Frau wurden zudem mehrere Joints aufgefunden, weshalb gegen sie auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, sagt die Polizei.

"Reichsbürger" soll Journalisten angegriffen haben

Zudem soll am Samstagnachmittag ein Journalist vor dem Hotel in Wemding von einem weiteren Teilnehmer des "Reichsbürger"-Treffens tätlich angegriffen worden sein. Laut Polizei hatte der 67-jährige Teilnehmer gegen die Kamera des Journalisten geschlagen, der deswegen am Gesicht verletzt wurde. Bei der Razzia seien die Personalien des Teilnehmers aufgenommen worden, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.