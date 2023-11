Nagelsmann fehlt bei einigen Akteuren Emotionalität und Wille

Die Leidenschaft, die Julian Nagelsmann bei seinen Spielern so vermisste, zeigte er selbst während und nach der 2:3-Niederlage gegen die Türkei am Samstagabend in Berlin. "Wir können jetzt schwarzmalen und alles schlecht sehen, da werden wir aber nicht weiterkommen als Fußball-Nation", appellierte der Bundestrainer nach dem Duell an die Fans und Journalisten.

Türken decken Defizite auf

Allerdings hat das Spiel auf dem Weg zu EM 2024 wenig Druck von der Mannschaft genommen. Der überraschend als linker Verteidiger aufgebotene Kai Havertz (5. Minute) und Niclas Füllkrug (48.) hatten in einer extrem angriffslustig ausgerichteten DFB-Elf für die Tore gesorgt. Die Gäste deckten aber nicht nur bei den Treffern von Ferdi Kadioglu (38.) und Kenan Yildiz (45.+2) die Defizite in der Rückwärtsbewegung auf. Das Tor per Strafstoß von Yusuf Sari (71.) nach Handspiel von Havertz besiegelte schließlich die Niederlage. "Wir wurden zu lethargisch. Ich weiß nicht, ob wir dachten, dass es von allein schon wird", sagte Kapitän Ilkay Gündogan.