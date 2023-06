"Geistiger Brandstifter": Hitzige Landtagsdebatte über Aiwanger

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Opposition hat die Debatte über eine Regierungserklärung von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu scharfer Kritik am Wirtschaftsminister genutzt - wegen seiner Wortwahl bei der Anti-"Heizungsideologie"-Demo am Wochenende. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze beklagte, Aiwanger sei von Verschwörungstheoretikern gefeiert worden, weil er "in Fäkalsprache die Bundesregierung attackierte". Seine Wortwahl sei für einen Vize-Ministerpräsidenten nicht angemessen gewesen.

Im Landtag sei Aiwanger Teil der parlamentarischen Demokratie, draußen wiegele er Menschen dagegen auf. Seine Aussagen erinnerten an Worte des AfD-Politikers Alexander Gauland und von Ex-US-Präsident Donald Trump und seien die "Lehrbuchbeschreibung eines astreinen Rechtspopulisten und geistigen Brandstifters". Eine Entschuldigung sei Aiwanger erneut schuldig geblieben.

Söder nimmt an Debatte nicht teil

Schulze betonte, Markus Söder trage als Ministerpräsident Verantwortung für sein Kabinett. "Und ich finde, er kann nicht zulassen, dass Mitglieder der bayerischen Staatsregierung rote Linien überschreiten." Deswegen forderte sie Söder auf, Aiwanger aus seinem Amt zu entlassen. Zugleich warnte Schulze, das Heranwanzen an Populisten stärke am Ende das Original.

Ministerpräsident Söder war bei der Regierungserklärung und der anschließenden Debatte nicht anwesend, auch viele weitere Plätze auf der Regierungsbank blieben leer. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ermahnte während der turbulenten Debatte die Grünen-Fraktionschefin, sich bei ihrer Wortwahl zu mäßigen. Das Landtagspräsidium werde im Nachgang über eine mögliche Rüge wegen der Verwendung des Begriffs "geistiger Brandstifter" beraten.

Freie Wähler "stolz" auf Aiwanger

Der parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion, Fabien Mehring, ging nach Schulzes Rede zum Gegenangriff über. Er warf ihr eine "doppelzüngige, ziemlich billige Politshow" vor - mit dem Ziel, vom "politischen Versagen" der Grünen in Berlin abzulenken.

Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl betonte, seine Fraktion blicke "mit Stolz auf unseren Wirtschaftsminister" Hubert Aiwanger. "Wir wissen, wie die Regierungsarbeit in Bayern geht, und wir haben dieses Land durch die Krise geführt." Die Ampel in Berlin sei gescheitert und eigentlich "jetzt schon Geschichte".

SPD beklagt "rüpelhaftes Auftreten" Aiwangers

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian von Brunn kritisierte, bei Aiwangers Auftritt am Samstag habe man nicht den Eindruck gehabt, dass da ein stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister spreche. Auch Söders Auftritt sei daneben gewesen, "aber geschickter". Aiwanger sei von AfDlern und Wutbürgern bejubelt worden.

Mit seinem "rüpelhaften" Auftreten und "peinlichen Sprüchen" füge der Minister der Wirtschaft und dem Land Schaden zu. In Anlehnung an Aiwangers Wortwahl am vergangenen Samstag rief von Brunn den Minister auf: "Wenn Sie noch einen Funken Anstand haben, sollten Sie von sich aus von ihrem Amt zurücktreten."

Der Freie-Wähler-Chef hatte am Samstag vor 13.000 Menschen der Bundesregierung vorgeworfen, Deutschland kaputt machen zu wollen, und forderte ihren Rücktritt - wenn sie noch einen "Funken Anstand" habe. Er wetterte gegen "links-grünen Gender-Gaga" in den Medien und beklagte "Wunden des Corona-Irrsinns". Und er rief die Bevölkerung dazu auf, die "Berliner Chaoten" vor sich herzutreiben: "Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss."

AfD-Lob für Aiwangers Rede in Erding

AfD-Fraktionsvize Gerd Mannes zeigte sich verwundert über die Rücktrittsforderungen an Aiwanger. "Warum sollte ein Wirtschaftsminister zurücktreten, wenn er in vier, fünf Jahren mal eine vernünftige Rede hält?" Dagegen sei der Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "längst überfällig".

Mit der Politik Aiwangers zeigte sich Mannes aber unzufrieden. Immer dann, wenn er sich hätte schützend vor der Wirtschaft stellen sollen, sei er umgefallen. "Sie haben als Wirtschaftsminister die komplette grüne Gedankenwelt übernommen, außer vielleicht letzten Samstag."

FDP: Aiwanger ein Wohlstandsrisiko

Für die FDP kritisierte Fraktionschef Martin Hagen beklagte, Aiwanger führe lieber Kulturkämpfe über Nebensächlichkeiten als sich um die wirklichen Herausforderungen des Landes und der Wirtschaft zu kümmern. Hagen bezeicnete den Minister als "ein Wohlstandsrisiko für die bayerische Wirtschaft".

Aiwanger attackiert Ampel

Anlass der Debatte war eine Regierungserklärung Aiwangers mit dem Titel "Wohlstand sichern durch eine starke Wirtschaft". Viel Zeit wendete der Minister dabei dafür auf, "Fehlentwicklungen" und "wirtschaftspolitische Sünden im Bund" zu benennen. Insbesondere kritisierte er neben dem Heizungs- auch das Energieeffizienzgesetz, das zu Deindustrialisierung führe. Aiwanger forderte vom Bund eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten, eine Abschaffung der Erbschaftssteuer, eine sinkende Unternehmenssteuer, eine massive Entlastung bei der Einkommensteuer ("2.000 Euro im Monat steuerfrei").