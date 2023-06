Aufgeheizte Stimmung bei Demo gegen Heizungsgesetz in Erding

Gruber muss zu Respekt und Ruhe aufrufen

Dass es zu einer aufgeheizten Stimmung kommen könnte, war schon im Vorfeld der Demo befürchtet worden: Denn auch AfD-Politiker hatten zu der Demonstration aufgerufen. Von der Kundgebung selbst war die Partei aber ausgeladen worden - und nur mit einem Stand neben dem Volksfestplatz vertreten.

Die Kabarettistin Monika Gruber, die die Kundgebung mit organisiert und beworben hatte, musste zu Beginn mehrfach um Ruhe bitten. "Wir leben in einer Demokratie, Freunde - lasst bitte jeden Redner ausreden. Und wir reden hier vom bayerischen Ministerpräsidenten, ein bisschen mehr Respekt bitte."

Söder wirft Bund Misstrauen gegenüber Landbevölkerung vor

In seiner Rede widmete Söder sich dann dem eigentlichen Grund seines Besuchs - der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, an der er scharfe Kritik übte: Es gebe ein grundsätzliches Misstrauen von Berlin gegenüber der ländlichen Bevölkerung. Klimaschutz müsse gemeinsam mit den Bürgern vorangetrieben werden und nicht gegen sie. Es stelle sich die Frage, wer all die Umrüstungskosten und Sanierungen für neue Heizungen überhaupt bezahlen solle.

"Ich habe keine Lust, Seite an Seite mit den Grünen in die Pleite zu gehen", sagte Söder. Vereinzelt gab es Applaus, gerade wenn der Ministerpräsident die Grünen angriff oder sich für die Landbevölkerung und die Landwirtschaft stark machte. Insgesamt schlug Söder aber trotzdem viel Ablehnung entgegen.

Buh-Rufe für FDP-Landeschef Hagen, Applaus für Wirtschaftsminister Aiwanger

Ähnlich erging es dem bayerischen FDP-Vorsitzenden Martin Hagen – aufgrund nahezu durchgehender Buh-Rufe war von seiner Rede kaum etwas zu verstehen. Applaus hingegen gab's für Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Auch er kritisierte die Pläne der Bundesregierung deutlich: "Wir können nicht weiter zuschauen, wie diese Grün dominierte Ampel Deutschland an die Wand fährt", sagte Aiwanger. Die Grünen wollten nicht das Klima retten, sondern Eigentum und Wohlstand zerstören.

Das Heizungsgesetz bezeichnete Aiwanger als "Wahnsinn", es müsse "in die Tonne getreten" werden. Zum Schluss bedankte sich der Wirtschaftsminister bei den Menschen vor Ort: In Erding sei der Stein ins Rollen gebracht worden, der diesem Gesetz den Boden unter den Füßen wegziehen werde. "Jetzt ist der Punkt erreicht, wo die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss und denen in Berlin sagen: 'Ihr habt ja wohl den Arsch offen da oben'", sagte Aiwanger.

Darum geht's beim Gebäudeenergiegesetz

Die Bundesregierung will mit dem Gebäudeenergiegesetz nächstes Jahr endgültig den Abschied von Öl- und Gasheizungen einläuten. Nach dem Gesetzentwurf der Ampel soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Staatliche Förderung soll den Umstieg sozial abfedern, außerdem soll es Übergangsfristen und Härtefallregelungen geben.

