Ex-CSU-Chef Huber fordert "harte Verhandlungen" mit FW

Drei Zeilen von CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek im Kurznachrichtendienst X, ein Satz des Freie-Wähler-Abgeordneten Fabian Mehring - ansonsten war bisher kaum etwas zu erfahren über die Koalitionsverhandlungen in Bayern. "Gerade sehr konstruktiv über die wichtigen Themen Gesundheit, Pflege und Prävention diskutiert", schrieb Holetschek am Montag. "Wir kommen gut voran." Schon am Freitag hatte Mehring die Koalitionsverhandlungen als "konstruktiv" gelobt. Nachdem sich CSU und Freie Wähler vergangene Woche einen Schlagabtausch mit gegenseitigen Attacken geliefert hatten, üben sich Spitzenvertreter beider Parteien seit Beginn ihrer Gespräche auffällig in Zurückhaltung.

Ex-CSU-Chef Erwin Huber verlangt dennoch, dass die Delegation der Christsozialen hinter verschlossenen Türen den Freien Wählern gegenüber weiter entschlossen auftritt. Er vertraue darauf, dass Ministerpräsident Markus Söder und Fraktionschef Holetschek "harte Verhandlungen für uns führen", sagte er dem "Straubinger Tagblatt". "Sie müssen das Ergebnis ja auch in Fraktion und Partei vermitteln."

Für den Abend ist eine neue Verhandlungsrunde geplant. Davor wollen Holetschek und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl nach BR-Informationen kurz vor die Presse treten und ein Update geben.

BR24 überträgt die Statements ab ca. 17.45 Uhr live.