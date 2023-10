Nahost-Ticker: Hamas hat laut Israel 199 Geiseln verschleppt

10.56 Uhr: Kardinal bietet sich im Austausch gegen Hamas-Geiseln an

Der Jerusalemer Kardinal Pierbattista Pizzaballa hat sich als Austausch gegen Geiseln der Hamas angeboten. "Wenn so Kinder freikommen und nach Hause kehren können, wäre das kein Problem", antwortete der Lateinische Patriarch von Jerusalem am Montag bei einer Online-Pressekonferenz auf die entsprechende Frage einer Journalistin. "Von meiner Seite aus ist die Bereitschaft da", fügte er hinzu. Um einen Weg aus der aktuellen Lage herauszufinden, sei es nötig, dass die Geiseln zurückkehren, so Pizzaballa. Eine konkrete Geste könne dazu führen, dass über die aktuelle Entwicklung noch einmal nachgedacht würde. "Andernfalls ist es sehr schwierig, diese Entwicklung aufzuhalten", sagte der Kardinal mit Blick auf die erwartete Bodenoffensive Israels im Gazastreifen.

10.55 Uhr: Jordanischer König wirbt in London für Ende des Gazakonfliktes

Der jordanische König Abdullah II. hat bei einem Besuch in London für ein Ende des Gazakonfliktes geworben. Bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak am Sonntagabend sei es darum gegangen, wie eine Eskalation in der weiteren Region verhindert werden könne, hieß es aus dem britischen Regierungssitz 10 Downing Street. Die beiden seien sich auch einig gewesen, dass es wichtig sei, Zivilisten in Gaza zu schützen. Zudem müsse sichergestellt werden, dass humanitäre Hilfe Bedürftige erreiche, hieß es weiter. Abdullah II. hatte zuvor Gespräche mit US-Außenminister Antony Blinken geführt.

10.27 Uhr: Hamas hat laut Israel 199 Geiseln verschleppt

Im Gazastreifen werden 199 Geiseln festgehalten, sagt ein israelischer Militärsprecher. Dies sei die aktuell bestätigte Zahl. Zudem seien seit dem Angriff der Hamas auf israelisches Gebiet vor rund einer Woche mindestens 291 israelische Soldaten getötet worden. Man unternehme "Riesenanstrengungen", um auf der Basis von Geheimdienstinformationen herauszufinden, wo genau die Geiseln im Gazastreifen festgehalten werden, sagte Hagari. Man werde keine Angriffe fliegen, "die unsere Leute in Gefahr bringen". Die Hamas hatte behauptet, es seien Geiseln bei den Luftangriffen getötet worden. Dies lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

10.24 Uhr: Berliner Polizei überrascht von Mobilisierung zu Palästina-Demo

Die Polizei ist von der massiven Mobilisierung zu der zunächst nicht verbotenen palästinensischen Demonstration in Berlin am Sonntagabend offenbar überrascht worden. «Die Polizei und ich hätten gerne diese unerträglichen Bilder verhindert am Potsdamer Platz», sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss. Erst im Lauf des Sonntagnachmittags sei in der Community intensiv über das Internet und die Chatkanäle für die eigentlich kleine Demonstration zum Israel-Konflikt geworben worden. Dann habe es einen heftigen Zustrom von Menschen zum Potsdamer Platz gegeben, woraufhin die Polizei die bis dahin nicht untersagte Demonstration dann doch verboten habe.

09.41 Uhr: WHO: Lebensrettende Hilfsgüter an geschlossenem Grenzübergang zu Gaza

Vor dem geschlossenen Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen stauen sich die Hilfsgüter für das palästinensische Gebiet. Unter den Lieferungen seien lebensrettende medizinische Güter für 300.000 Patientinnen und Patienten, teilte die Weltgesundheitsorganisation der Nachrichtenagentur AP mit. Erneut rief sie zu einer unverzüglichen Öffnung des Grenzübergangs Rafah auf, damit Hilfsgüter, Treibstoff, Trinkwasser und Nahrungsmittel in den Gazastreifen gebracht werden können. Man sei besorgt über den Mangel an Wasser und sanitären Einrichtungen in dem abgeriegelten palästinensischen Gebiet. Dies gelte vor allem für Kliniken, wo für Patienten wegen Infektionen und dem Ausbruch von Krankheiten Lebensgefahr bestehen könne.

09.36 Uhr: Israel dementiert Berichte über Feuerpause im Gazastreifen

Israel hat am Montag Berichte über eine angeblich geplante Feuerpause mit der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas dementiert. "Es gibt keine Waffenruhe", teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Zuvor hatte es Berichte gegeben, eine mehrstündige Feuerpause solle die Ausreise ausländischer Staatsbürger nach Ägypten sowie die Einfuhr von Hilfsgütern über den Rafah-Grenzübergang ermöglichen.

09.31 Uhr: Scholz reist wohl am Dienstag nach Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz plant Medienberichten zufolge am morgigen Dienstag einen Besuch in Israel. Das berichten unter anderen die Sender "Welt" und "n-tv" unter Berufung auf Regierungskreise.

09.28 Uhr: Israels Armee nennt Zeitfenster für Fluchtwege im Gazastreifen ohne Angriffe

Die israelische Armee setzt am Montagvormittag ihre Angriffe auf den Fluchtwegen vom Norden in den Süden des Gazastreifens aus. In der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr (Ortszeit, 7.00 bis 11.00 Uhr MESZ) werde das Militär davon "absehen", diese Achse ins Visier zu nehmen, erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Montag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. "Zu Ihrer Sicherheit, nutzen Sie diesen kurzen Moment, um sich vom Norden und der Stadt Gaza in den Süden zu begeben", erklärte er.

08.53 Uhr: Faeser: Israelischer Angriff könnte Sicherheitslage verschlechtern

Der erwartete israelische Militärschlag im Gaza-Streifen könnte die Sicherheitslage für Jüdinnen und Juden in Deutschland nach Einschätzung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) noch einmal verschlechtern. „Je schlimmer die Bilder aus Gaza jetzt werden, desto höher ist die Gefahr einer stärkeren Mobilisierung und Emotionalisierung von Hamas-Unterstützern“, sagte Faeser.

08.40 Uhr: Josef Schuster: Israelischer Militärschlag könnte Stimmung verändern

Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, befürchtet, dass der erwartete israelische Militärschlag im Gaza-Streifen die politische Stimmung hierzulande zulasten von Jüdinnen und Juden verändert. Er befürchtet eine Verschlechterung des Klimas für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Es sei alarmierend, wenn Menschen sich nicht mehr mit Kippa auf die Straße trauten oder ihre Namen von Klingelschildern entfernten, sagte er am Montag im ZDF-Morgenmagazin. "Bilder sprechen eine laute Sprache", sagte Schuster am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" angesichts der Fotos und Filmaufnahmen, die über den Einsatz verbreiten werden. Dabei dürfe aber nicht vergessen werden, dass Israel gegen die Terrororganisation Hamas vorgehe. "Israel versucht, so empfinde ich es, tatsächlich zivile Opfer in Gaza so weit wie möglich zu vermeiden", sagte Schuster.

08.22 Uhr: Israels Armee: Bisher sechs ranghohe Hamas-Mitglieder in Gaza getötet

Israels Armee hat nach eigenen Angaben bei den Angriffen im Gazastreifen bereits sechs ranghohe Mitglieder der dort herrschenden islamistischen Hamas getötet. In der Mitteilung wurden zwei Kommandeure terroristischer Einheiten genannt, die an dem Massaker in Israel beteiligt gewesen waren. Außerdem wurde demnach ein Kommandeur getötet, der für die Sicherheit im Süden des Gazastreifens zuständig war. Zudem wurden der Hamas-Wirtschaftsminister Dschoad Abu Schmala sowie Sakaria Abu Maamar genannt, der im Hamas-Politbüro für internationale Beziehungen zuständig sei. Außerdem sei der Leiter der Luftüberwachung in der Stadt Gaza getötet worden.

08.19 Uhr: Grenzübergang Rafah wohl bis zum Nachmittag offen

Der Grenzübergang Rafah soll ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge bis Montagnachmittag 16.00 Uhr (MESZ) geöffnet sein. Die zwischen den USA, Israel und Ägypten vereinbarte Feuerpause für den Süden des Gazastreifens solle mehrere Stunden gelten. Die genaue Dauer war jedoch nicht klar. Das israelische Militär und die US-Botschaft in Israel wollten sich zu den Informationen zunächst nicht äußern.

08.16 Uhr: Israel evakuiert 28 Orte entlang Grenze zum Libanon

Israel hat am Montag die Evakuierung von 28 Ortschaften an der Grenze zum Libanon angekündigt. In einer gemeinsamen Mitteilung kündigten das Verteidigungsministerium und die Armee "die Umsetzung eines Evakuierungsplans" für Bewohner im Norden Israels an, die in einem zwei Kilometer breiten Streifen an der Grenze zum Libanon leben. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel haben auch die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zugenommen.

08.13 Uhr: Viele Tote und Verletzte in Israel und im Gazastreifen

Nach aktuellen Angaben des israelischen Außenministeriums vom Montagmorgen wurden in Israel beim Angriff der Hamas mehr als 1.400 Menschen getötet und mehr als 3.500 mehr oder weniger schwer verwundet. Dies sei die höchste Zahl von Juden, die an einem einzigen Tag seit dem Holocaust ermordet wurden, hieß es. Unter den Opfern hätten rund 150 der Toten und und 141 der Vermissten eine ausländische Staatsangehörigkeit einschließlich der doppelten Staatsangehörigkeit.

Israels Luftangriffe als Antwort auf die beispiellosen Massaker der Hamas haben schwere Verwüstungen angerichtet. Mehr als 1.000 Menschen seien unter Trümmern verschüttet worden, darunter seien Verletzte und Tote, teilte der Zivilschutz im Gazastreifen am Sonntag mit. Die Zahl der Toten im Gazastreifen stieg unterdessen auf 2.750. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das auch der Hamas untersteht, am Sonntagabend mit. Rund 9.700 weitere Menschen seien verletzt worden. Das waren binnen einer Woche schon mehr Todesopfer als bei dem bislang letzten großen Gaza-Krieg von 2014, der 50 Tage dauerte.

07.56 Uhr: Sicherheitskreise - Feuerpause für den Süden von Gaza vereinbart

Die USA, Israel und Ägypten vereinbaren ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge eine Feuerpause für den Süden des Gazastreifens. Sie soll um 08.00 Uhr (MESZ) beginnen, sagen zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit einher gehe die Öffnung des Grenzübergangs Rafah in Ägypten. Die radikal-islamische Hamas erklärte, sie habe keine Kenntnis über eine Feuerpause zu humanitären Zwecken.