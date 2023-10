Sollten Flüchtlinge früher arbeiten dürfen?

Schneller Arbeit auch für abgelehnte Asylbewerber?

Doch was ist etwa mit abgelehnten Asylbewerbern? "Nur wenn die Menschen dauerhaft bleiben können, sollten sie auch arbeiten", sagt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Auch die SPD vertritt diese Linie. Ansonsten würden Menschen ohne Bleiberecht integriert, deren spätere Ausreise wiederum schwierig werde.

Forscher Brücker widerspricht: "Warum sollte jemand nicht hier arbeiten bis zur Ausreise? Zudem: Viele, die später durch Gerichte oder den Verwaltungsweg noch anerkannt werden, könnten dann nicht arbeiten. Wenn wir aber zwei Jahre warten, bis das Gericht entschieden hat, verlieren wir enorm viel Zeit für die Integration und natürlich auch Geld."

Prof. Panu Poutvaara vom Münchner ifo-Institut will wie Brücker Arbeits-Hemmnisse beseitigen: "Arbeitsverbote haben langfristige negative Effekte, auch nachdem das Verbot aufgehoben wurde." Er plädiert aber dafür, zunächst nur Geflüchtete mit "guter Bleibeperspektive so früh wie möglich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Restriktionen für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern sollten beibehalten werden." Wer aber bereits arbeite, "sollte nicht die Gefahr haben, dass die Arbeitserlaubnis wieder entzogen wird", so Poutvaara weiter.

Warum der Wohnort so wichtig ist

Gänzlich einig sind sich die Forscher in einem weiteren Punkt: Der Verteilung der Flüchtlinge. "Wir haben die Menschen überwiegend in strukturschwache Region mit hoher Arbeitslosigkeit verteilt. Das war ein großer Fehler", so Brücker. Wo die Arbeitslosigkeit höher ist, finden Flüchtlinge nur schwer einen Job, zeigen Poutvaaras eigene Untersuchungen. Der ifo-Forscher plädiert dafür, bei der Verteilung der Menschen mehr auf verfügbare Jobs zu achten.

Wie gut die Flüchtlinge, die bleiben dürfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, hat Prof. Brücker mit seinem Team untersucht. Von denen, die während der ersten Flüchtlingswelle 2015 gekommen sind, hätten inzwischen mehr als 60 Prozent einen Job. "Das ist viel besser als bei den jugoslawischen Geflüchteten, die damals während der Bürgerkriege gekommen sind", sagt Brücker. Zur Einordnung: In der deutschen Gesamtbevölkerung haben rund 76 Prozent eine Arbeit.

Interessant in diesem Zusammenhang ist der Anteil der Menschen, die zusätzlich zu ihrem Arbeitseinkommen noch Bürgergeld beziehen. In der deutschen Gesamtbevölkerung sind es 1,5 Prozent. Bei den Menschen aus den Haupt-Flüchtlingsländern wie Afghanistan oder Syrien sind es 7,5 Prozent, so die Bundesagentur für Arbeit auf BR-Anfrage. In Bayern sind es 0,7 Prozent insgesamt und 5 Prozent bei den Geflüchteten. Andere Sozialleistungen wie zum Beispiel Wohngeld würden statistisch nicht erfasst.

Die Flüchtlingshelferin Tanja Bless hofft derweil, dass die Debatte Früchte trägt. Es könnte ihre Jobvermittlung leichter machen. Und ihre Handykosten senken.